 Kritikos sulaukusiam FIFA prezidentui – trijų konfederacijų laiškas

Kritikos sulaukusiam FIFA prezidentui – trijų konfederacijų laiškas

2026-08-10 16:44
BNS inf.

FIFA prezidentas Gianni Infantino (Džanis Infantinas) pirmadienį sulaukė naujos kritikos bangos: bendrame trijų konfederacijų – UEFA, CONCACAF ir AFC – laiške buvo pareikšta, kad futbolas „nepriklauso jokiam asmeniui“.

Gianni Infantino
Gianni Infantino / Scanpix nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

G. Infantino sulaukia aršios kritikos nuo tada, kai pristatė planą pritraukti privačių investicijų į FIFA varžybas, įskaitant pasaulio futbolo čempionatus, nors po kelių dienų planą atšaukė.

Šeštadienį FIFA atsikirto į „kai kurių asmenų suderintas ir nuolatines pastangas pakenkti“ futbolo valdančiajai organizacijai ir G. Infantino.

Tačiau pirmadienį gautas Europos (UEFA), Šiaurės ir Centrinės Amerikos (CONCACAF) bei Azijos (AFC) futbolo valdančiųjų organizacijų laiškas parodė, kad jo kritikai nepasiduoda.

„Lyderystė futbole nėra nuosavybė. Tai nėra susiję su valdžios išlaikymu ar reikalavimu ją išlaikyti“, – rašė jie.

„Kai pasitikėjimas sugriaunamas per apgaulę, kai asmuo iškelia save aukščiau už kolektyvą, kuris jam patikėjo valdžią, šios pareigos atsisakoma“, – pridūrė konfederacijos „atvirame laiške futbolo šeimai“.

UEFA, CONCACAF ir AFC mano, kad G. Infantino planai parduoti dalį teisių į pasaulio čempionatą buvo „esminis pasitikėjimo pažeidimas“.

Šiame straipsnyje:
Gianni Infantino
kritika
FIFA prezidentas
konfederacijos

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų