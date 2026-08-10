Kritikos sulaukusiam FIFA prezidentui – trijų konfederacijų laiškas

G. Infantino sulaukia aršios kritikos nuo tada, kai pristatė planą pritraukti privačių investicijų į FIFA varžybas, įskaitant pasaulio futbolo čempionatus, nors po kelių dienų planą atšaukė.
Šeštadienį FIFA atsikirto į „kai kurių asmenų suderintas ir nuolatines pastangas pakenkti“ futbolo valdančiajai organizacijai ir G. Infantino.
Tačiau pirmadienį gautas Europos (UEFA), Šiaurės ir Centrinės Amerikos (CONCACAF) bei Azijos (AFC) futbolo valdančiųjų organizacijų laiškas parodė, kad jo kritikai nepasiduoda.
„Lyderystė futbole nėra nuosavybė. Tai nėra susiję su valdžios išlaikymu ar reikalavimu ją išlaikyti“, – rašė jie.
„Kai pasitikėjimas sugriaunamas per apgaulę, kai asmuo iškelia save aukščiau už kolektyvą, kuris jam patikėjo valdžią, šios pareigos atsisakoma“, – pridūrė konfederacijos „atvirame laiške futbolo šeimai“.
UEFA, CONCACAF ir AFC mano, kad G. Infantino planai parduoti dalį teisių į pasaulio čempionatą buvo „esminis pasitikėjimo pažeidimas“.
Naujausi komentarai