„Kauno Žalgiris“ UEFA Europos lygos atkrintamųjų etapą pradėjo pralaimėjimu Stambule

Žalgiriečiai rungtynes pradėjo nuo gynybos, tačiau pirmojo įvarčio šeimininkų sirgaliams ilgai laukti neteko.
Jau 6-ąją minutę „Bešiktaš“ sugebėjo pasižymėti po kampinio, kai galvą pirmas kyštelėjo Pietų Korėjos rinktinės puolėjas Hyeonas-Gyu Oh.
Po dar šešių minučių Stambulo komanda pasižymėjo ir antrą kartą. Ridvanas Yilmazas atliko puikų perdavimą, po kurio kamuolį į vartus nukreipė Panamos rinktinės narys Michaelis Murillo – 0:2.
27-ąją minutę pirmą savo progą sukūrė ir „Kauno Žalgiris“. Po Joriso Moutachy perdavimo iš krašto, galva virš vartų smūgiavo Leonas Krekovičius.
Iki pirmojo kėlinio pabaigos „Bešiktaš“ turėjo dar keletą galimybių, tačiau jomis nepasinaudojo.
Pavojingu smūgiu „Bešiktaš“ pradėjo ir antrą kėlinį, tačiau puikiai vartus gynė Tomas Švedkauskas.
59-ąją minutę šeimininkai pelnė dar vieną įvartį – nuo 11 metrų žymos pasižymėjo komandos kapitonas Orkunas Kokcu.
Tuomet dar vieną labai pavojingą varžovų smūgį atrėmė T.Švedkauskas – šį kartą pasižymėti nepavyko Dušanui Vlahovičiui.
Atsakomosios rungtynės rugpjūčio 27 d. įvyks Kauno Dariaus ir Girėno stadione.
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