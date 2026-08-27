„Kauno Žalgiris“ palaužė Stambulo „Bešiktaš“ klubą

Vis dėlto bendroje įskaitoje Stambulo klubo futbolininkai triumfavo rezultatu 3:1, tad žalgiriečiai šiame sezone varžysis UEFA Konferencijų lygoje.
Rungtynių pradžioje svečiai iš Stambulo ilgiau kontroliavo kamuolį ir dvikovos pradžioje atliko keletą pavojingų smūgių, tačiau Deividas Mikelionis su jais susitvarkė.
Vėliau puolime savo gebėjimus demonstravo ir kauniečiai. Iš pradžių pavojingai šalia virpsto pramušė Gabrielis Debeljuhas, o vėliau, po puikios atakos kraštu, virš vartų mušė Ivanas Fioličius.
32-ąją minutę žalgiriečius apsaugojo vartų konstrukcija, kadangi po varžovų bandymo kamuolys atsimušė į vartų virpstą.
Po ilgosios pertraukos D. Mikelionis atrėmė dar kelis varžovų smūgius, o 64-ąją minutę Renanas Oliveira, likęs vienas prieš varžovų vartininką, kamuolį siuntė tiesiai į „Bešiktaš“ komandos vartus.
Per likusį rungtynių laiką abi komandos dar susikūrė kelias progas, tačiau žalgiriečiams pavyko išsaugoti persvarą bei iškovoti pergalę.
(be temos)