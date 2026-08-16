 „Kauno Žalgirio“ pergalių seriją sustabdė svečiai iš sostinės

„Kauno Žalgirio“ pergalių seriją sustabdė svečiai iš sostinės

2026-08-16 21:09
KD inf.

„Sužaidėme neblogai, bet praleidome po baudinio. Stengėmės atsitiesti, tačiau turėjome atsižvelgti ir į sportinės formos palaikymą prieš rungtynes Europos lygos atrankoje“, - teigė Željko Sopičius. Kroato treniruojamas "Kauno Žalgiris" TOPLYGOS 27-ojo turo rungtynėse neišlaikė pranašumo prieš Vilniaus rajono „TransINVEST“ – 1:1.

<span>„Kauno Žalgirio“ pergalių seriją sustabdė svečiai iš sostinės </span>
„Kauno Žalgirio“ pergalių seriją sustabdė svečiai iš sostinės / Ž. Gedvilos / ELTOS nuotr.

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Kauniečiai galėjo pratęsti savo pergalių lygoje seriją iki keturių. Pirmame kėlinyje atkarpomis komandos žaidė dinamišką futbolą, tačiau daug grėsmingų momentų sirgaliai neišvydo. Vienintelis įvartis buvo pelnytas 8-ąją minutę, kai pasinaudojęs nesėkmingu vartininko ir gynėjų žaidimu pasižymėjo Leonas Krekovičius.

Tai buvo pirmasis kroato įvartis šio sezono TOPLYGOJE.

Jau pirma svečių ataka antrame kėlinyje buvo įprasminta pasiektu baudiniu. Po tolimo smūgio Yukiyoshi Karashima baudos aikštelėje sužaidė ranka – nuo 11 metrų taikliai mušė Stefanas Miloševičius. Per likusį laiką abi komandos itin pavojingų epizodų nesukūrė.

Kauniečiai su 38 taškais išlieka pirmi, „TransINVEST“ savo sąskaitoje turi 2 taškais mažiau.

„Nėra lengva išlaikyti tonusą žaidžiant rungtynes po rungtynių, tad nors nelaimėjome, turime tašką ir einame toliau“, - teigė Ž. Sopičius.

„Šitame stadione mano komanda sužaidė brandžiai taktiškai ir drausmingai, neleidome varžovams nuveikti kažko reikšmingo“, - dėstė Vilniaus rajono ekipos vairininkas Marius Stankevičius.

Šiame straipsnyje:
„Kauno Žalgirio“ komanda
futbolas
Transinvest

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