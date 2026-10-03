Istorinė akistata: į aikštę – be įtampos

Kaune ir Stokholme
Spalio 9-ąją Dariaus ir Girėno stadione lietuvės su švedėmis žais 2027 m. pasaulio čempionato atrankos antro etapo pirmas rungtynes.
Antra dvikova numatyta 13 d. Stokholme.
Mačą laimėjusi rinktinė pateks į kitą atrankos etapą, kuriame susitiks su Čekijos arba Škotijos ekipa.
Švedijos futbolininkės – pastarųjų dviejų (2019 m. ir 2023 m.) pasaulio čempionatų bronzos medalių laimėtojos, 2016 m. ir 2020 m. olimpinės vicečempionės.
Iš 2023-iųjų komandos akistatai su lietuvėmis ruošiasi aštuonios žaidėjos, tarp jų – patyrusios vartininkės Jennifer Falk ir Zečira Mušovič, taip pat rezultatyviausių trejetas – Stina Blackstenius, Filipa Angedahl ir Amanda Ilestedt.
„Atrodo, varžovių žaidimas – be trūkumų, silpnų vietų nėra, tačiau niekas neapdraustas nuo klaidų. Bandysime priversti jas klysti“, – apie varžoves sakė Lietuvos rinktinės strategas Tomas Ražanauskas.
LFF numatė premijas
Mūsiškių ekipoje – aštuoniolika žaidėjų iš šalies klubų ir penkios legionierės.
Komandos lyderės: Rimantė Jonušaitė, Liucija Vaitukaitytė, Meda Šeškutė, Ugnė Lazdauskaitė. Pirmą kartą į nacionalinę ekipą pakviestos Austėja Jokubaitytė ir Ugnė Jonelytė.
„Nenorime, kad žaidėjos jaustų spaudimą, jog žūtbūt reikia ką nors padaryti. Didelį darbą jos jau atliko ir ačiū už tai. Mums nėra ko prarasti – galime tik laimėti. Tokios nuotaikos ir turėtume žengti į aikštę“, – saė T. Ražanauskas.
Lietuvos futbolo federacijos (LFF) prezidentas Edgaras Stankevičius patvirtino, kad moterų rinktinei už pergalę arba lygiąsias per dvejas rungtynes su švedėmis numatytos premijos – atitinkamai 50 tūkst. ir 25 tūkst. eurų.
Tarptautinės futbolo asociacijų federacijos (FIFA) pasaulio reitingų lentelėje Švedijos komanda – aštunta, Lietuvos – 94-oje vietoje.
Atlaikė kartų kaitą
„Labai gerbiame Lietuvos futbolininkes. Abiejų mačų kaina – itin didelė, nes daug kas gali atsitikti. Svarbu tai, kad antra dvikova vyks mūsų arenoje“, – sakė Švedijos rinktinės vyriausiasis treneris Tony Gustavssonas.
Jis apgailestavo, kad nepavyko iškovoti tiesioginio kelialapio į pasaulio čempionato finalo turnyrą, tačiau tuo pat metu pripažino, kad atrankos varžybos padėjo realizuoti kitą svarbią misiją – atnaujinti komandą, kuriai teko įveikti kartų kaitos etapą.
„Kai kurie pokyčiai buvo skausmingi, bet būtini, kai kuriuos patys inicijavome, kad progresuotume. Ypač džiaugiuosi, kad į rikiuotę po pertraukos sugrįžo ilgametė kapitonė Nathalie Björn – jos autoritetas įtakingas ir aikštėje, ir už jos ribų“, – sakė T. Gustavssonas.
2025-aisiais N. Björn buvo pripažinta geriausia Švedijos futbolininke ir apdovanota „Diamantbollen“ prizu.
Lietuva
Vartininkės: Aušrinė Bikutė (Vilniaus „Žalgiris“), Darija Mikuckytė (MFA „Žalgiris“–MRU), Meda Šeškutė („Cesena“, Italija).
Gynėjos: Austė Bernotaitė („Žalgiris“–MRU), Karolina Jasaitytė („Southern Utah University“, JAV), Austėja Jokubaitytė (Gargždų „Banga“), Laura Kubiliūtė ir Tereza Romanovskaja (abi – Šiaulių „Gintra“), Milda Liužinaitė ir Alina Špakovskaja (abi – „Žalgiris“), Loreta Rogačiova („Polonia Sroda Wielkopolska“, Lenkija).
Saugės: Marija Galkina ir Algimantė Mikutaitė (abi – „Gintra“), Monika Grikšaitė ir Viltė Švarcaitė (abi – FA „Šiauliai“), Ugnė Jonelytė („Banga“), Ugnė Lazdauskaitė ir Erika Šupelytė (abi – „Žalgiris“–MRU), Liucija Vaitukaitytė („Nantes“, Prancūzija), Greta Valikonienė („Žalgiris“).
Puolėjos: Justina Blaževičiūtė ir Meida Proscevičiūtė (abi – „Gintra“), Rimantė Jonušaitė („Anderlecht“, Belgija).
Švedija
Vartininkės: Moa Edrud („Rosengard“, Švedija), Jennifer Falk („Häcken“, Švedija), Zečira Mušovič („Malmö“, Švedija).
Gynėjos: Bella Andersson (Madrido „Real“, Ispanija), Alice Bergström („Liverpool“, Anglija), Nathalie Björn („Chelsea“, Anglija), Smilla Holmberg („Arsenal“, Anglija), Amanda Ilestedt (Frankfurto „Eintracht“, Vokietija), Elma Junttila Nelhage („Lyonnes“, Prancūzija), Amanda Nilden („Tottenham Hotspur“, Anglija), Anna Sandberg („Manchester United“, Anglija).
Saugės: Filippa Angeldahl („Real“), Anna Anvegard („Häcken“), Hanna Bennison („Eintracht“).
Puolėjos: Stina Blackstenius („Arsenal“), Evelyn Ijeh („North Carolina Courage“, JAV), Monica Jusu Bah, Hanna Lundkvist ir Julia Zigiotti (visos – „Manchester United“), Rusul Rosa Kafaji („London City Lionesses“, Anglija), Beata Olsson („Liverpool“), Felicia Schröder („Real“), Matilda Vinberg („Tottenham Hotspur“).
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