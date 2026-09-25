Į titulą - vos trys pretendentai

Atkrito klaipėdiečiai
„Ateina metas, kai turi būti pitbulis, privalai laimėti kiekvieną kamuolį“, - sakė Darius Gvildys.
Jo auklėtiniai iš Kretingos ir toliau neužleidžia pirmosios pozicijos savo konkurentams. „Minijos“ futbolininkai namuose 2:1 palaužė kaimyną iš Klaipėdos - „Neptūną“, o Julius Kasparavičius pasižymėjo dubliu (20 ir 61 min.). Nesėkmė Kretingoje galutinai išbraukė klaipėdiečius su 44 taškais iš pretendentų į čempionų titulą ir komplikavo jų galimybes užsikabinti bent bronzos medalius.
„Minijos“ (64 taškai) persekiojimą tęsia Plungės „Babrungas“. Plungiškiai sekmadienį 1:0 išvykoje pranoko Vilniaus „Žalgirį“ B. Atkakliose rungtynėse vilniečiai galėjo išsiveržti į priekį, kai Kajus Bička iš maždaug 60 metrų pabandė permesti kamuolį per toli išbėgusį „Babrungo“ vartininką. Žemaičiai 75 min. atsakė gražia kombinacija, kurią tiksliai užbaigė Eridanas Bagužas. „Žalgirio“ jaunimas patyrė pirmąjį pralaimėjimą per 11 turų, o „Babrungas“ nuo „Minijos“ ir toliau atsilieka trimis taškais bei yra sužaidęs maču daugiau.
Kauniečiai - trejete
Lyderių duetą teoriškai dar gali pavyti trečioje vietoje įsitvirtinęs Kauno „Be1“, bet tam turi sukristi ne viena korta. Kauniečiai patampė nervus savo sirgaliams savo aikštėje tik 88 min. išplėšdami pergalę 2:1 prieš Vilniaus rajono „TransINVEST“ jaunimą. Lemiamą įvartį pelnė 17-metis Tomas Gudaitis, prieš susitikimą atsiėmęs Pirmos lygos rugpjūčio mėnesio žvaigždės apdovanojimą. „Be1“ su 50 taškų ketvirtoje vietoje esantį „Neptūną“ jau lenkia 6 taškais ir turi rungtynes atsargoje.
Kauniečiams itin svarbios bus pirmosios rungtynės po pertraukos – spalio 9 d. su Alytaus „Dainava“. Jei dzūkai pralaimės, jie atkris iš pretendentų į medalius. Pergalės atveju, „Dainava“ dar pasistumdytų su kitais konkurentais. 25-ajame ture alytiškiai svečiuose 1:0 patiesė Kauno rajono „Hegelmann“ dublerius. Ši akistata sirgaliams įsiminė ir kurioziniu epizodu - Alytaus ekipos legionierius Cheikhas Faye pametė futbolo batelį, bet komandai pasileidus į ataką basas spruko į varžovų aikštės pusę.
Scenarijus kartojasi
Kauno rajono „Garliava“ pratęsė nesėkmių seriją, 2:3 nusileisdama „Kauno Žalgiriui“ B. Garliaviečiai po Caio Oliveiros ir Justo Paštuko įvarčių pirmavo 2:0, bet žalgiriečiai įspūdingai atsitiesė. Victoras Okechukwu pelnė dublį (70 ir 80 min.), o Ibrahimas Gambo per kompensuotą laikė išplėšė tris taškus. Analogišku rezultatu garliaviečiai pralaimėjo ir savaite prieš tai, bet tada jų varžovai Vilniaus BFA pirmieji mušė tris kartus, o tada „Garliava“ atsakė dviem įvarčiais.
Įvarčių nepašykštėjo ir „Jonavos“ bei Tauragės „Tauro“ rungtynių dalyviai. Jonavoje šeimininkai išsiveržė į priekį realizavę 11 m baudinį, bet Manto Pikčiūno dublis (38 ir 71 min.) bei Santiago Rodriguezo (57 min.) rezultatyvūs kirčiai nusvėrė svarstykles svečių naudai 3:2. „Tauras“ nutraukė keturių susitikimų be pergalės seriją ir su 43 taškais lieka tarp pretendentų į medalius.
Sutriuškino autsaiderius
Tiek pat – 43 taškus sukaupė ir BFA futbolininkai. Vilniečiai vienintelėse turo lygiosiose pasidalino po tašką su „Atmosfera“. Mažeikiuose šeimininkai jau 10-ąją min. ėmė pirmauti po japono Kanta Seki smūgio, bet Danielis Misiūnas prieš pertrauką šaltakraujiškai realizavo 11 m baudinį – 1:1. 21-erių metų BFA saugas šiemet pirmenybėse įmušė jau šešis 11 m baudinius.
Principinėje lygos autsaiderių akistatoje lijo įvarčiais. „Šiauliai“ B svečiuose net 6:2 sutriuškino Panevėžio „Ekraną“. Šiauliečiai rungtynėms pasitelkė pagrindinės komandos vartininką Gustą Baliutavičių, tačiau spindėjo puolime. Jiems įvarčius pelnė net penki futbolininkai, padėję išlipti iš paskutinės vietos. „Šiauliai“ su 17 taškų rikiuojasi 15-ti, o „Ekranas“ su 14 taškų lieka paskutinis - 16-as.
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