„Hegelmann“ sužaidė lygiosiomis su dėl medalių kovojančiu „Džiugu“

Džiugiečiai greitai išsiveržė į priekį: po Isaaco Barry Ojumah klaidos savo aikštės pusėje Deitonas Vinckus perėmė kamuolį bei 5-ąją minutę jį perkėlė per Luką Paukštę. Daugiau itin grėsmingų epizodų pirmame kėlinyje nebuvo sukurta.
Tiesa, „Džiugo“ strategui Andriui Lipskiui teko atlikti priverstinį keitimą. Traumą patyrė dar vienas gynybos grandies atstovas – Milanas Rutkovskis.
Po pertraukos įvykių aikštėje buvo gerokai daugiau. 53-iąją minutę varžovą baudos aikštelėje suklaidinęs Darrellas Tibellas pelnė savo pirmą įvartį TOPLYGOJE. Žemaitijos ekipa vėliau ilgiau kontroliavo kamuolį, bet Ronaldas Sobowale bei Ikeras Scotto nerealizavo gerų progų.
86-ąją minutę „Džiugas“ pasiekė savo tikslą – po Denio Ževžikovo perdavimo 9-ąjį įvartį sezone pelnė R. Sobowale. Vis dėlto išlaikyti pranašumo nepavyko, nes po poros minučių dubliu džiaugėsi D. Tibellas. Paskutinėmis minutėmis grėsmingai iš toli mušė Andrius Kaulinis, bet Marius Paukštė buvo savo vietoje, pastarojo brolis Lukas apsigynė nuo Tomo Stelmoko bandymo.
Žemaitijos komanda su 38 taškais pakilo į 4-ąją vietą, „Hegelmann“ turi 24 taškus bei žengia aštunta.
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