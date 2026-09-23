Gianni Infantino pripažino sukėlęs susirūpinimą: kas keisis FIFA?

Sulaukęs pasipiktinimo bangos dėl jo galiausiai atšaukto plano pritraukti privačių investicijų į vyrų ir moterų pasaulio futbolo čempionatus, G. Infantino pirmadienį išsiuntė laišką su minimu pasiūlymu visiems FIFA tarybos nariams ir 211 narių asociacijų prieš kitą FIFA tarybos posėdį, numatytą spalio 15 dieną.
„Paklausiu tarybos, ar ji nori pavesti atlikti išorinį, nepriklausomą dabartinės FIFA valdymo struktūros, skirtos didelėms strateginėms iniciatyvoms, vertinimą ir rekomenduoti galimus patobulinimus“, – teigiama G. Infantino laiške, su kuriuo susipažino naujienų agentūra AP.
„Pasiūlysiu tarybai pradėti tiesiogines, struktūrizuotas ir terminuotas konsultacijas su konfederacijomis ir narių asociacijomis dėl to, kaip toliau stiprinti FIFA sprendimų priėmimo procesus“, – pridūrė jis.
G. Infantino teko didžiulis spaudimas po to, kai liepos pabaigoje buvo paskelbti pasiūlymai įkurti komercinę dukterinę įmonę didžiausiems renginiams, pavyzdžiui, pasaulio čempionatui ir pasaulio klubų taurės turnyrui, organizuoti.
Pagal šį planą privatūs investuotojai būtų galėję įsigyti akcijų įmonėje, sukurtoje pagal „FIFA Forward Enterprise“ iniciatyvą. Kilus pasipiktinimui šie pasiūlymai buvo greitai atsiimti.
Europos futbolo asociacijų sąjunga (UEFA) reaguodama pagrasino boikotuoti FIFA turnyrus. Vėliau ji šį grasinimą atsiėmė, tačiau paragino G. Infantino atsistatydinti ir ruošia galimus teisinius veiksmus prieš jį dėl įtariamo „nusikalstamo aplaidumo valdant“.
„Pasiūlymas viešojoje erdvėje atsidūrė prieš užbaigiant planuotą FIFA institucinį procesą ir prieš jį pilnai pristatant tarybai bei narių asociacijoms. Pripažįstu, kad be viso konteksto tai sukėlė susirūpinimą ir sudarė įspūdį, jog sprendimai jau priimti. Jie nebuvo priimti“, – laiške teigė G. Infantino.
Nepaisant kilusio skandalo, G. Infantino sako ir toliau siekiąs tikslo uždirbti daugiau pajamų pasaulio futbolo valdymo organui.
„Šio pasiūlymo atsiėmimas nesumažina mūsų ambicijų ar atsakomybės reinvestuoti didesnę FIFA sėkmės vaisių dalį į futbolą. Mes ir toliau ieškosime tvarių būdų didinti FIFA išteklius, – pridūrė G. Infantino. – Keičiasi ne ambicijos, o paties proceso tvirtumas.“
Ši valdymo krizė kyla FIFA vadovybei svarbiu metu. 2027 metų kovą 56-erių metų FIFA vadovas sieks ketvirtosios kadencijos, o visi būsimi varžovai turi laiko iki lapkričio 18 dienos pateikti kandidatūrą, kad galėtų mesti jam iššūkį.
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