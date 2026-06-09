Futbolo rinktinės kapitonas prieš titulo vertės mačą: tikrai norisi sezoną pabaigti pakiliai

Rungtynių išvakarėse rinktinės kapitonas Justas Lasickas mintimis dar nusikėlė į prieš dvejus metus vykusio turnyro finalą, kuriame lietuviai po baudinių serijos nusileido tiems patiems estams, kuriems tąsyk ir atiteko taurė.
„Ypač skaudu, kad tą finalą pralaimėjome namuose. Turėjome puikią progą laimėti Dariaus ir Girėno stadione, sugebėjome rezultatą išlyginti, atrodė, kad artėjame link savojo tikslo, bet tada viskas subliuško.
Toks tas futbolas, čia viskas susideda iš labai mažų detalių. Šiandien tuos prisiminimus reikia naudoti kaip papildomą motyvaciją“, – akcentavo vienas rinktinių lyderių.
Jo teigimu, nėra papildomo stimulo įkąsti Estijos ekipai, mat, jo manymu, visos trys Baltijos regiono rinktinės yra itin panašaus lygio.
„Visos Baltijos šalys, mano manymu, yra panašiame lygyje ir susiduria su panašiomis problemomis ir todėl nė vieni nėra arti elito. Eidamas į aikštę prieš bet kurią iš šių komandų tu žinai, kad varžovas tikrai nėra pranašesnis.
Visgi tai yra finalas ir visi tai jaučia. Žinome, kad įdėjome labai daug darbo, sezonas buvo labai sunkus ir tikrai norėtųsi pakiliai jį pabaigti“, – dėstė J. Lasickas.
Palygino jis ir Latvijos bei Estijos rinktines bei išdėstė esmines pastarosios stiprybes.
„Man Estija ir dabar, ir iš anksčiau atrodo kiek stipresnė komanda nei Latvija. Tikrai nenoriu, kad nuskambėtų nepagarbiai, nes latviai taip pat turi gerų žaidėjų, tačiau visumoje man atrodo, kad Estija yra pajėgesnis priešininkas, turintis aiškesnį žaidimo braižą, todėl mums reikės būti dar geresniems ir stipresniems“, – kalbėjo jis.
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