FK „Kauno Žalgiris“ ieškos naujo puolėjo

Prieš pat sezono startą prie „Kauno Žalgirio“ prisijungęs 31 metų puolėjas per sezoną visuose turnyruose sužaidė 36 susitikimus, per kuriuos įmušė penkiolika įvarčių ir atliko du rezultatyvius perdavimus.
Įsimintiniausią pasirodymą serbas surengė LFF taurės turnyre, kurio rungtynėse prieš Vilniaus „Žalgirį“ pelnė net keturis įvarčius ir nukalė kauniečiams kelialapį į kitą etapą.
„Noriu nuoširdžiai padėkoti „Kauno Žalgiriui“ ir visiems klube už nepamirštamą sezoną. Man buvo garbė vilkėti šiuos marškinėlius ir kiekvieną savaitę kovoti kartu su komandos draugais. Patyrėme daug nuostabių akimirkų – svarbių pergalių, sunkių kovų ir prisiminimų, kurie išliks amžinai. Dėkoju trenerių štabui, žaidėjams ir, žinoma, nuostabiems gerbėjams už nuolatinį palaikymą. Visada prisiminsiu šį sezoną ir linkiu klubui tik sėkmės ateityje“, – zalgiris.lt atsisveikindamas sakė legionierius.
„Kauno Žalgirio“ futbolo klubas dėkoja D. Georgijevičiui už Kaune praleistus metus ir linki sėkmės tolimesnėje karjeroje.
