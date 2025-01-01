Žvalgyba: Rusija nusitaikė į Musko „Starlink“

Šie ginklai orbitoje paskleistų skeveldrų debesis, kurios naikintų milijardieriaus Elono Musko „Starlink“ palydovus. Tokiais veiksmais Rusija tikisi pažaboti Vakarų valstybių pranašumą kosmose, kuris padeda Ukrainai mūšio lauke, praneša naujienų agentūra „The Associated Press“ (AP).
Remiantis žvalgybos duomenimis, su kuriais susipažino AP žurnalistai, naujasis ginklas sukurtų „zoninį poveikį“ į „Starlink“ palydovų orbitą paleisdamas šimtus tūkstančių didelio tankio skeveldrų, kurios galėtų vienu metu sugadinti kelis palydovus, bet taip pat sukeltų katastrofiškus padarinius kitiems palydovams toje pačioje orbitoje.
Pagal šią žvalgybos informaciją, skeveldros būtų vos kelių milimetrų dydžio ir jų neaptiktų nei ant žemės, nei kosmose esančios sistemos, kurios ieško kosmose esančių objektų. Todėl būtų sunku dėl tokių atakų apkaltinti Rusiją.
„Didžiausia žala turbūt būtų padaryta saulės moduliams, nes jie, tikėtina, yra labiausiai pažeidžiama palydovų detalė. Tikriausiai to užtektų, kad palydovas būtų apgadintas ir nustotų veikti“, – teigia Claytonas Swope‘as, kosmoso saugumo ir ginklų ekspertas iš Strateginių ir tarptautinių studijų centro (CSIS), Vašingtone veikiančios saugumo ir politikos tyrimų organizacijos.
Po tokios atakos skeveldros ir palydovo nuolaužos ilgainiui kristų link Žemės ir galėtų apgadinti kitus aplink ją skriejančius objektus.
Analitikai mano, kad dėl tokių pasekmių ir rizikos pačios Rusijos palydovams Maskva gali nuspręsti tokio ginklo nenaudoti.
Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas į AP prašymą pakomentuoti situaciją neatsakė.
JAV kosmoso pajėgos taip pat neatsakė į elektroninius laiškus su klausimais.
Tuo metu Prancūzijos kariuomenės Kosmoso pajėgų vadavietė naujienų agentūrai AP negalėjo pakomentuoti žvalgybos išvadų, bet patvirtino, kad pastaraisiais metais Rusija vis dažniau ėmėsi neatsakingų, pavojingų ir priešiškų veiksmų kosmose.
Kodėl Rusija nori išjungti „Starlink“?
Žvalgybos ataskaitoje teigiama, kad Rusija „Starlink“ palydovus vertina kaip itin didelę grėsmę. Tūkstančiai žemojoje Žemės orbitoje skriejančių palydovų atlieka svarbų vaidmenį Ukrainai ginantis nuo Rusijos pilno masto invazijos, kuri tęsiasi jau ketverius metus.
Rusijos smūgiai Ukrainoje sutrikdo komunikacijas, o greitas „Starlink“ interneto ryšys užtikrina Ukrainos pajėgų ryšį ir ginkluotės nutaikymą mūšio lauke bei atlieka kitas funkcijas, kuriomis naudojasi civiliai ir valdžios atstovai.
Rusijos pareigūnai nuolat grasina, kad komerciniai palydovai, kuriais naudojasi Ukrainos kariuomenė, gali tapti „teisėtais taikiniais“. Gruodžio mėnesį Rusija paskelbė pradėjusi naudoti naują antžeminę raketų sistemą S-500, galinčią smogti objektams skriejantiems žemojoje Žemės orbitoje.