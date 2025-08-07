Žiniasklaida: viso Gazos Ruožo užėmimas truktų pusmetį

Šiuo metu Izraelis, anot žiniasklaidos, kontroliuoja tris ketvirtadalius palestiniečių teritorijos, kuri smarkiai sugriauta ir kurioje gyvena apie 2 mln. žmonių. Žlugus deryboms dėl naujų paliaubų ir „Hamas“ rankose vis dar esančių įkaitų paleidimo, Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu linksta visiškai okupuoti Gazos Ruožą.
B. Netanyahu pateikti planai apima kelis etapus. Pirmajame etape Izraelis paskelbtų raginimą evakuotis Gazos miesto gyventojams – jų yra milijonas, apie pusė Gazos Ruože gyvenančių žmonių. Taip esą būtų laimėta laiko civilinės infrastruktūros, įskaitant ligonines ir evakuotųjų stovyklas, sukūrimui Gazos Ruožo centrinėje dalyje. Šis etapas truktų kelias savaites. Antrajame etape Izraelis tada pradėtų karinį puolimą. Tuo pat metu JAV, anot pranešimų, šiame etape padidintų humanitarinę paramą. Antrasis etapas truktų 4–5 mėnesius.
Tačiau kariuomenės vadovybė ir opozicija įspėja dėl tokio žingsnio. Gazos miesto ir pabėgėlių kvartalų centrinėje teritorijos dalyje užėmimas esą gali reikšti didelius nuostolius kariuomenei, sukelti grėsmę įkaitų gyvybėms ir dar labiau pabloginti desperatišką palestiniečių civilių gyventojų padėtį.
Generalinio štabo vadas Ejalas Zamiras, anot pranešimų, pasisako už tai, kad likusioms Gazos Ruožo teritorijoms būtų taikoma blokada, o likę teroristinių organizacijų „Hamas“ ir „Islamo džihadas“ kovotojai būtų persekiojami reidais ir atakomis iš oro.
Ar vakare bus priimtas galutinis sprendimas, kol kas neaišku.
