Žiniasklaida: ukrainiečių dronai smogė kuro saugyklai Rusijos Uljanovsko regione

Ukrainos kanalas „Exilenova“ platformoje „Telegram“ antradienį pranešė, kad buvo suduotas smūgis bendrovei „NS-Oil“ priklausančioms kuro cisternoms. Kanale paskelbtose nuotraukose ir vaizdo įrašuose buvo matyti objekte kilęs didžiulis gaisras.
Rusijos valdžios institucijos šios informacijos kol kas nepatvirtino. Rusijos kariuomenė antradienį vakare tik pranešė numušusi 57 dronus, o įspėjimai apie antskrydžius buvo paskelbti kelete regionų.
Ukraina nuo plataus masto Rusijos puolimo ginasi jau daugiau nei trejus su puse metų.