Pasak jos pranešimo „Telegram“ platformoje, didelė šių išlaidų dalis yra nuslėpta – 59 proc. karinio biudžeto nėra atskleista. Per pirmuosius tris 2025 m. ketvirčius išlaidos pagal „atvirus“ biudžeto punktus sudarė 4,816 trln. rublių (maždaug 52 mlrd. eurų), o pagal „uždarus“– 7,038 trln. rublių (maždaug 76 mlrd. eurų). Įslaptinta išlaidų dalis metai iš metų padidėjo 39 procentais.
„Kremlius gyventojams perkelia karo finansavimo naštą, įvesdamas naujus mokesčius ir didindamas kainas. Esant tokioms sąlygoms, kai bet kokia antikarinė kritika baudžiama kaip „išdavystė“, visuomenės nepasitenkinimo erdvė iš esmės išnyko. Dėl to nuo 2022 iki 2025 m. kainos rusams nuolat kilo“, – sakoma žvalgybos tarnybos pranešime.
Pasak Ukrainos užsienio žvalgybos, „Gazprom“ kompensavo Europos rinkų praradimą vidaus vartotojų sąskaita – vidutinė komunalinių paslaugų kaina padidėjo 43 proc. ir jau paskelbta, kad kitais metais didės dar maždaug 14 procentų.
Degalų kainos padidėjo 29–35 proc. ir ši tendencija veikiausiai išliks ir 2026 metais. Nekilnojamojo turto kainos Rusijoje nuo 2022 iki 2025 m. išaugo 50 proc. ir numatomas dar 6–7 proc. padidėjimas, o Maskvoje kainos gali padidėti iki 20 procentų.
Labiausiai gyventojams atsiliepė maisto kainų didėjimas: pieno produktai pabrango 62 proc., mėsa – 41procentu. 2026 m. prognozėse numatomas tolesnis kainų kilimas dešimtimis procentų.
Šiomis aplinkybėmis net Naujųjų metų nuotaikos atrodo prastos: 54 proc. rusų erzina dovanos, susijusios su savęs tobulinimu ir sveiku gyvenimo būdu.