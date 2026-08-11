Žiniasklaida: Trumpas iš Turkijos išskrido mažesniu lėktuvu, pabuvojo maisto furgone

Pasak su JAV laikraščiu anonimiškai kalbėjusio JAV pareigūno, D. Trumpas liepos 8 di. Ankaroje įlipo į prezidentinį „Air Force One“ lėktuvą, tačiau vėliau buvo perkeltas į orlaivio maisto tiekimo konteinerį.
JAV prezidentas šiame konteineryje buvo nugabentas į mažesnį orlaivį C-32A, kuris nuskraidino D. Trumpą į Jungtinę Karalystę, o žiniasklaidai ir kai kuriems pareigūnams buvo sudarytas įspūdis, kad D. Trumpas vis dar yra didesniajame lėktuve.
JAV žiniasklaida anksčiau skelbė, kad dėl Irano keliamos grėsmės D. Trumpas neišskrido iš Turkijos naujuoju „Boeing 747-8“ lėktuvu, kurį Jungtinėms Valstijoms padovanojo Kataras ir kuriuo jis atskrido į šalį.
NATO viršūnių susitikime Ankaroje dalyvavęs D. Trumpas tuo metu sakė skrisiantis senuoju „Boeing 747“, kad Jungtinės Karalystės oro pajėgų bazėje esantys JAV kariškiai galėtų apžiūrėti naująjį lėktuvą.
Tačiau kelios JAV žiniasklaidos priemonės, tarp jų ir „The New York Times“, skelbė, kad prezidento saugumo komandą pakeisti planus paskatino Irano remiamų grupuočių grėsmė.
Žurnalistams senajame lėktuve, skridusiame iš Ankaros, taip pat buvo liepta nuleisti langų užuolaidėles – tokia priemonė paprastai taikoma karo zonose. Tai dar labiau sustiprino įtarimus dėl saugumo problemų.
Lėktuvo pakeitimas vėl atkreipė dėmesį į Kataro dovanotą orlaivį. „The New York Times“ skelbė, kad naujasis orlaivis neturi tokių pačių saugumo sistemų kaip senesnis lėktuvas, įskaitant apsaugą nuo raketų.
Kataro karališkoji šeima prabangų lėktuvą padovanojo pernai, kai D. Trumpas skundėsi dviejų senstančių „Boeing 747“ orlaivių, nuo 1990 m. tarnavusių kaip „Air Force One“, būkle.
Vėliau lėktuvas buvo greitai rekonstruotas ir pirmą kartą D. Trumpą skraidino liepos 1 d. į Šiaurės Dakotos valstiją.
Vos po kelių dienų JAV prezidentas juo pirmą kartą išvyko į užsienį – į Turkiją.
Naujienų agentūrai AFP paklausus Baltųjų rūmų apie „The Washington Post“ pranešimą, jie atsiuntė pareiškimą, kuriame gynė naujojo lėktuvo saugumą.
„Naujasis „Air Force One“ yra pats moderniausias orlaivis, kuriame sumontuotos aukšto lygio saugumo sistemos, užtikrinančios prezidento ir jo personalo saugumą. Kaip prezidentas neseniai sakė, yra daug Amerikos priešų, kurie nusitaikė į jį, ir mes naudojame visas turimas priemones šioms grėsmėms spręsti“, – savo pareiškime sakė komunikacijos direktorius Stevenas Cheungas.
Tą patį pareiškimą Baltieji rūmai naudojo ir praėjusį mėnesį, kai pirmą kartą kilo klausimų dėl orlaivio saugumo.
„The Washington Post“ reportaže pateiktame vaizdo įraše matyti, kaip iš senojo „Air Force One“ lėktuvo praėjus kelioms minutėms po D. Trumpas įlipimo išvažiuoja maisto furgonas.
Vėliau matyti, kaip šis furgonas tolumoje juda link mažesnio C-32A orlaivio.
Abiem lėktuvams nusileidus Jungtinėje Karalystėje, vaizdo įraše matyti, kaip D. Trumpas išlipa laiptais iš didesniojo orlaivio ir vėliau nueina prie naujojo „Air Force One“.
„The Washington Post“ teigė, kad kol kas lieka neaišku, kaip D. Trumpas vėl sugrįžo į didesnįjį lėktuvą.
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