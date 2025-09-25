„Jie turi žinoti, kur yra slėptuvės, – interviu „Axios“ sakė V. Zelenskis. – Jiems to reikia. Jei jie nesustabdys karo, jiems to bet kokiu atveju reikės.“
Zelenskis: Rusijos pareigūnai turi nutraukti karą, antraip jiems teks ieškoti slėptuvių
2025-09-25 16:14
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis perspėjo, kad Kremlius taps taikiniu ir Rusijos pareigūnai turėtų ieškoti slėptuvių, jei Maskva nenutrauks invazijos į jo šalį, ketvirtadienį pranešė „Axios“.
Zelenskis: Rusijos pareigūnai turi nutraukti karą, antraip jiems teks ieškoti slėptuvių / Ukrainos prezidentūros nuotr.