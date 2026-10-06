 Zelenskis: Rusija rengia naują plataus masto ataką

Zelenskis: Rusija rengia naują plataus masto ataką

2026-10-06 22:20
Jūras Barauskas (DPA)

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienio vakarą, remdamasis naujausia žvalgybos informacija, perspėjo, kad Rusija rengia naują plataus masto ataką prieš šalį.

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<span>Zelenskis: Rusija rengia naują plataus masto ataką</span>
Zelenskis: Rusija rengia naują plataus masto ataką / Asociatyvi magnific nuotr.

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„Gavome naujos žvalgybos informacijos, kad rusai rengia masinį smūgį. Prašau jūsų, labai prašau, saugokite save“, – savo vakariniame vaizdo kreipimesi sakė V. Zelenskis.

Jis paragino ukrainiečius neignoruoti perspėjimų apie raketų atakas ir, paskelbus oro pavojų, eiti į slėptuves.

„Ukrainos saugumo pajėgos ir mūsų oro pajėgos yra pasirengusios reaguoti tiek, kiek leidžia mūsų gynybos pajėgumai“, – sakė V. Zelenskis, užsimindamas apie oro gynybos ginkluotės trūkumą.

Ukrainos vadovas kartu dar kartą kreipėsi į Vakarų sąjungininkus, prašydamas papildomų oro gynybos sistemų.

„Daug kas priklauso nuo partnerių – nuo kiekvieno lyderio, nuo kiekvienos pasaulio valstybės, turinčios mums reikalingų gynybos priemonių ir galinčios jas perduoti“, – sakė V. Zelenskis.

„Pasaulis yra didesnis už Rusijos blogį, o saugoti gyvybes turi būti bendras uždavinys“, – pridūrė jis.

Naudodamasi ukrainiečių oro gynybos spragomis, Rusija ėmė intensyviau pulti Ukrainos miestus ir kitas gyvenamąsias vietoves.

Ukrainos oro gynybos pajėgoms trūksta šaudmenų, ypač skirtų sistemoms, galinčioms perimti balistines raketas.

Šiame straipsnyje:
karas Ukrainoje
Volodymyras Zelenskis
oro gynyba
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