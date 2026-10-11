 Zelenskis: po Trumpo pareiškimo apie paliaubas Rusija smogė elektrinei

Zelenskis: po Trumpo pareiškimo apie paliaubas Rusija smogė elektrinei

2026-10-11 22:10
Viljama Sudikienė (AFP)

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sekmadienį pareiškė, kad Rusija puolė elektrinę po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie Rusijos ir Ukrainos paliaubas energetikos sektoriuje.

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Volodymyras Zelenskis
Volodymyras Zelenskis / P. Peleckio / BNS nuotr.

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„Rusai dronu „Shahed“ smogė elektrinei Kyjive“, – socialiniame tinkle parašė V. Zelenskis ir pridūrė, kad vėliau buvo smogta ir kitiems energetikos objektams Charkivo srityje.

„Ir visa tai įvyko po to, kai Jungtinių Valstijų prezidentas paskelbė apie paliaubas energetikos sektoriuje“, – pridūrė jis.

Anksčiau sekmadienį JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Rusija ir Ukraina susitarė nutraukti smūgius viena kitos energetikos infrastruktūrai. V. Zelenskis netrukus pareiškė, kad ši žinia jam buvo netikėta. Maskva kol kas į D. Trumpo pareiškimą nesureagavo.

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