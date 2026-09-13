 Zelenskio patikėtinis teigia, kad trišalės derybos vyks spalį

Zelenskio patikėtinis teigia, kad trišalės derybos vyks spalį

2026-09-13 08:36
Lina Linkevičiūtė (DPA)

Ukraina tikisi, kad Jungtinių Valstijų tarpininkaujamos derybos su Rusija dėl taikos susitarimo bus atnaujintos kitą mėnesį, šeštadienį pareiškė prezidento Volodymyro Zelenskio kanceliarijos vadovas.

Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovas Kyryla Budanovas.
Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovas Kyryla Budanovas. / EPA/TOMS KALNINS nuotr.

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„Ruošiamės spaliui“, – žurnalistams sakė Kyryla Budanovas, patvirtindamas, kad derybos vyks trišaliu formatu. Jis neįvardijo tikslios susitikimų datos ar vietos.

Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas neseniai per interviu leidiniui „Izvestija“ taip pat teigė, kad Kremlius tikisi, jog JAV, Rusija ir Ukraina galės atnaujinti dialogą „artimoje ateityje“.

„Tačiau kyla kitas klausimas, koks sėkmingas bus šis dialogas, – šiuo metu labai sunku tai prognozuoti, nes padėtis vietoje ukrainiečiams vis blogėja“, – tvirtino jis.

JAV derybininkai praėjusį savaitgalį lankėsi Maskvoje ir Kyjive, siekdami išnagrinėti taikaus karo Ukrainoje sprendimo galimybę. Taip pat aptartas galimas trišalio dialogo, kuris jau kelis mėnesius yra sustabdytas, atnaujinimas.

Derybas veda derybininkai, kurie viso proceso metu turi konsultuotis su savo valstybių vadovais. Tiesioginis JAV, Rusijos ir Ukrainos prezidentų susitikimas numatomas tik pačioje pabaigoje.

Paskutinį kartą JAV kaip tarpininkės prie derybų stalo sėdėjo vasario mėnesį, Šveicarijoje vykstant tiesioginėms Rusijos ir Ukrainos deryboms. K. Budanovas tuo metu buvo Ukrainos delegacijos narys.

Rusija jau daugiau nei ketverius su puse metų vykdo agresijos karą prieš Ukrainą. Fronto linijos Ukrainos rytuose pastaraisiais mėnesiais iš esmės įšalo, o abi pusės atakuoja viena kitą dronais ir raketomis.

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