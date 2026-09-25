 Vos tragedija nesibaigųsį incidentą Lenkijos geležinkeliuose sukėlė 12-metis

Vos tragedija nesibaigųsį incidentą Lenkijos geležinkeliuose sukėlė 12-metis

Pajėgė blokuoti bėgius betono luitais
2026-09-25 17:16
BNS inf.

12-metis berniukas prisipažino ant geležinkelio bėgių Rytų Lenkijoje padėjęs betono blokus, į kuriuos anksčiau šią savaitę atsitrenkė du traukiniai, rašo portalas „TVP World“.

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<span>Vos tragedija nesibaigųsį incidentą Lenkijos geležinkeliuose sukėlė 12-metis</span>
Vos tragedija nesibaigųsį incidentą Lenkijos geležinkeliuose sukėlė 12-metis / Lenkijos preišgaisrinės tarnybos nuotr.

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Antradienio vakarą du prekiniai traukiniai netoli Jedlankos kaimo atsitrenkė į ant geležinkelio bėgių gulėjusius betoninius blokus, tačiau pareigūnai diversijos tikimybę atmetė, nors šalyje galioja padidinta parengtis dėl galimų Rusijos grėsmių.

Traukiniai važiavo priešingomis kryptimis, kai atsitrenkė į kliūtis. Abu lokomotyvai buvo apgadinti.

Policija nustatė šiuo poelgiu įtariamą vietos berniuką. Dalyvaujant vienam iš tėvų, jis prisipažino kojomis nustūmęs senos platformos fragmentus nuo pylimo.

Pasak policijos, blokams nukritus ant geležinkelio linijos, berniukas ant bėgių taip pat padėjo kelis akmenis.

Geležinkelių pareigūnai tuomet sakė, kad šios kliūtys galėjo sukelti tragediją.

Vienas Lenkijos saugumo pareigūnas vaiko poelgį pavadino kvailu ir neapgalvotu pokštu.

Šiame straipsnyje:
Lenkija
traukinio avarija

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