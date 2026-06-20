 Volodymyras Zelenskis: rusai pasirengė naujam masiniam smūgiui

Volodymyras Zelenskis: rusai pasirengė naujam masiniam smūgiui

2026-06-20 21:37
BNS inf.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šeštadienį įspėjo apie masinio Rusijos smūgio artimiausiu metu grėsmę.

Volodymiras Zelenskis
Volodymiras Zelenskis / P. Peleckio / BNS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

„Šiąnakt ir artimiausiu metu reikia ypač atidžiai reaguoti į oro pavojaus signalus“, – savo vakariniame kreipimesi pareiškė V. Zelenskis, kurį cituoja ukrainiečių portalas „Ukrainska pravda“.

„Rusai pasirengė naujam masiniam smūgiui. Prašau, saugokitės“, – pridūrė jis.

Ketvirtadienį Rusija pagrasino naujais smūgiais Ukrainai po to, kai per vieną didžiausių Kyjivo dronų atakų Maskvoje buvo smogta didelei naftos perdirbimo gamyklai.

Per Ukrainos smūgius Rusijos sostinei buvo sužeista septyniolika žmonių, miestas paskendo tirštuose juoduose dūmuose.

Paklaustas apie šią ataką, Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas sakė, jog prezidentas Vladimiras Putinas anksčiau paskelbė, kad Rusija „reguliariai vykdys masinius grupinius smūgius“ prieš Ukrainą, ir pridūrė, kad Rusijos kariuomenė „tai daro ir darys toliau“.

Šiame straipsnyje:
Volodymyras Zelenskis
karas Ukrainoje
karas
smūgis
ataka
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų