Volodymyras Zelenskis: rusai pasirengė naujam masiniam smūgiui

„Šiąnakt ir artimiausiu metu reikia ypač atidžiai reaguoti į oro pavojaus signalus“, – savo vakariniame kreipimesi pareiškė V. Zelenskis, kurį cituoja ukrainiečių portalas „Ukrainska pravda“.
„Rusai pasirengė naujam masiniam smūgiui. Prašau, saugokitės“, – pridūrė jis.
Ketvirtadienį Rusija pagrasino naujais smūgiais Ukrainai po to, kai per vieną didžiausių Kyjivo dronų atakų Maskvoje buvo smogta didelei naftos perdirbimo gamyklai.
Per Ukrainos smūgius Rusijos sostinei buvo sužeista septyniolika žmonių, miestas paskendo tirštuose juoduose dūmuose.
Paklaustas apie šią ataką, Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas sakė, jog prezidentas Vladimiras Putinas anksčiau paskelbė, kad Rusija „reguliariai vykdys masinius grupinius smūgius“ prieš Ukrainą, ir pridūrė, kad Rusijos kariuomenė „tai daro ir darys toliau“.