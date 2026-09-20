Volodymyras Zelenskis: per ataką Maskvos regionui panaudoti ukrainietiški tolimojo nuotolio ginklai

Pasak prezidento, Maskvos regione buvo smogta vienai iš pagrindinių Rusijos naftos pramonės įmonių ir logistikos objektui.
V. Zelenskis socialiniuose tinkluose pranešė, kad šioje operacijoje dalyvavo Ukrainos saugumo tarnyba (SBU), Bepiločių sistemų pajėgos, Specialiųjų operacijų pajėgos, Vyriausioji žvalgybos valdyba (HUR) ir Išorinės žvalgybos tarnyba.
V. Zelenskis taip pat pareiškė, kad smogta vienai iš įmonių Rusijos Voronežo srityje.
Maskvos meras Sergejus Sobianinas pareiškė, kad tai buvo pati masiškiausia dronų ataka prieš Rusijos sostinę.