Vokietijos policija neutralizavo 21 sprogstamąjį įtaisą ant elektros laidų

Dabar bendras Saksonijos žemėje rastų įtaisų skaičius išaugo iki 21 nuo praėjusią savaitę įvykusių pirmųjų incidentų, kai sprogstamieji įtaisai buvo panaudoti laidams užmesti ant elektros linijų ir išvesti jas iš rikiuotės.
Policija ieško 48 metų klimato aktyvisto, kuris, kaip įtariama, yra susijęs su šiais incidentais.
Naujausiu atveju įtaisai buvo aptikti netoli elektros pastotės prie Šlaifės miestelio, esančio už 15 km nuo Lenkijos sienos. Juos neutralizavo Saksonijos žemės kriminalinės policijos biuro specialiosios pajėgos.
Dresdeno generalinė prokuratūra, Saksonijos žemės kriminalinės policijos biuras ir Gerlico policijos direkcija toliau prašo visuomenės pagalbos atliekant tyrimus.
Šeštadienį pareigūnai pranešė, kad Lužicos lignito (rusvųjų anglių) kasybos regione, esančiame prie sienos su kaimynine Brandenburgo žeme, kuri supa Berlyną, iš viso buvo rasta 12 sprogstamųjų įtaisų
„Šie įtaisai buvo skirti sugadinti aukštos įtampos elektros linijas, sukeliant jų trumpąjį jungimą“, – pareiškė Drezdeno policija ir prokuratūra. Jie pridūrė, kad elektros tinklui žala nebuvo padaryta ir pavojaus visuomenei nėra.
Policija šukuoja miškus ieškodama įtariamojo
Tuo tarpu toliau intensyviai ieškomas vyras, kuris, kaip manoma, įvykdė išpuolius prieš elektros tinklą. Incidentai daugiausia koncentruojasi Brandenburge ir Saksonijoje, taip pat kitoje šalies pusėje – vakarinėje Šiaurės Reino-Vestfalijos žemėje.
Policija ir prokuratūra paskelbė bendrą prašymą suteikti informacijos, pridėdamos dvi ieškomo vyro nuotraukas, ir prašo visuomenės pagalbos. Sekmadienį miškų masyvuose netoli vakarinio Kelno miesto vyko didelio masto paieška, tačiau įtariamojo pėdsakų nerasta.
Penktadienį policija vyro bute vakariniame Gevelsbergo miestelyje rado sprogmenų. Vėliau specialiųjų operacijų padalinys šturmavo sunkvežimį miške netoli Nydercyrio, esančio maždaug už 100 km.
Sunkvežimis buvo pertvarkytas į kemperį. Ieškomo vyro viduje nerasta.
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