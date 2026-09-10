Vokietijos policija: diversijomis prieš elektros tinklus įtariamas vyras turėjo 160 galimų taikinių

„Mes ne tik sulaikėme įtariamą išpuolių vykdytoją, bet galbūt ir užkirtome kelią tolesniems išpuoliams“, – žemės parlamento vidaus reikalų komitete sakė vakarinės Šiaurės Reino-Vestfalijos žemės vidaus reikalų ministras Herbertas Reulas.
Vokietijos policija antradienį sulaikė 48-erių vyrą, įtariamą keliais diversijos aktais, nukreiptais prieš šalies elektros tinklą.
H. Reulo teigimu, įtariamasis kardomąjį suėmimą skyrusiam teisėjui taip pat nurodė dar septynias vietas, kuriose, kaip pats teigė, laikė daiktus. Trijose iš šių vietų policija jau rado įkalčių ir šiuo metu tikrina pateiktą informaciją. Įtariamasis dabar policijos automobiliu vežiojamas po įvairias jo nurodytas vietas ir rodo jas pareigūnams.
Į tyrimą ir įtariamojo paiešką buvo įtraukta daugiau kaip 1,7 tūkst. policijos pareigūnų iš Šiaurės Reino-Vestfalijos – daugiausia gyventojų turinčios Vokietijos žemės.
Antradienio rytą vyrą galiausiai rado du greitkelių policijos pareigūnai. Netoli Veisveilerio jie pastebėjo išguldytoje žolėje likusį pėdsaką, kuris nuo lauko keliuko apie 200 metrų vedė į krūmus.
„Tiesą sakant, jie net nedalyvavo šio vyro paieškoje, tačiau parodė būtent tokią nuovoką, kokios reikėjo“, – sakė H. Reulas.
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