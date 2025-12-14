Vokietijoje sulaikyti penki vyrai: įtariama, kad planavo automobiliu rėžtis į žmones Kalėdų mugėje

Pareigūnai šventiniu laikotarpiu itin budrūs po to, kai pernai per Kalėdas Magdeburgo miesto turgavietėje įvyko mirtinas išpuolis, kurio metu į turgų buvo įsirėžta automobiliu.
Policija ir prokurorai pranešė, kad penktadienį sulaikė egiptietį, tris marokiečius ir sirą dėl plano įvykdyti išpuolį pietinėje Bavarijos žemėje.
Tyrėjai įtaria, kad sąmokslo motyvas buvo islamistinis, teigiama pareiškime.
56 metų egiptietis buvo Dingolfingo-Landau rajono mečetės imamas, pranešė Vokietijos laikraštis „Bild“.
Anot institucijų, jis ragino surengti išpuolį prieš Kalėdų mugę šioje vietovėje „naudojant transporto priemonę, kad būtų nužudyta arba sužeista kuo daugiau žmonių“.
Teigiama, kad 30, 28 ir 22 metų marokiečiai sutiko įvykdyti išpuolį, o 37 metų siras skatino tai padaryti.
Visi įtariamieji šeštadienį po sulaikymo buvo pristatyti teisėjui.
Bavarijos žemės vidaus reikalų ministras Joachimas Herrmannas (Joachimas Herrmanas) laikraščiui „Bild“ sakė, kad „puikus mūsų saugumo tarnybų bendradarbiavimas“ padėjo užkirsti kelią „galimai islamistiškai motyvuotam išpuoliui“.
Pareigūnai nenurodė, kur buvo sulaikyti įtariamieji.
Taip pat nėra aišku, kada išpuolis turėjo įvykti, kaip išsamiai jis buvo suplanuotas ir į kurį turgų jis turėjo būti nukreiptas.
Naujausi komentarai