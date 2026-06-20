Vokietijoje nuo tilto nulėkė krovininis traukinys

Du vagonai nukrito apie penkis metrus žemyn nuo tilto ant kelio.
Iš karto nebuvo aišku, kokį krovinį gabeno traukinys, bet policija paskelbė, kad pavojingų medžiagų nebuvo ir pavojaus visuomenei nėra.
Taip pat neaišku, kada bus patraukti nuo bėgių nulėkę vagonai, o nelaimės vieta gali būti atitverta iki sekmadienio.
Incidentas įvyko geležinkelio linijoje, kuria važiuoja tik krovininiai traukiniai, paskelbė geležinkelio operatoriaus „Deutsche Bahn“ atstovė spaudai.
Regioninių ir tolimojo susisiekimo traukinių eismas nesutriko.
(be temos)