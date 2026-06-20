 Vokietijoje nuo tilto nulėkė krovininis traukinys

Vokietijoje nuo tilto nulėkė krovininis traukinys

2026-06-20 08:56
Karolis Broga (ELTA)

Vienas žmogus buvo sunkiai sužeistas, kai naktį Miunchene nuo tilto nulėkė krovininis traukinys, šeštadienį pranešė Vokietijos policija.

<span>Vokietijoje nuo tilto nulėkė krovininis traukinys</span>
Vokietijoje nuo tilto nulėkė krovininis traukinys / DPA nuotr.

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Du vagonai nukrito apie penkis metrus žemyn nuo tilto ant kelio.

Iš karto nebuvo aišku, kokį krovinį gabeno traukinys, bet policija paskelbė, kad pavojingų medžiagų nebuvo ir pavojaus visuomenei nėra.

Taip pat neaišku, kada bus patraukti nuo bėgių nulėkę vagonai, o nelaimės vieta gali būti atitverta iki sekmadienio.

Incidentas įvyko geležinkelio linijoje, kuria važiuoja tik krovininiai traukiniai, paskelbė geležinkelio operatoriaus „Deutsche Bahn“ atstovė spaudai.

Regioninių ir tolimojo susisiekimo traukinių eismas nesutriko.

Šiame straipsnyje:
traukinys
traukinio avarija
tiltas
Vokietija
nelaimė

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