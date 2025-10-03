Vieną iš žuvusiųjų per išpuolį prie sinagogos Mančesteryje galėjo nušauti policija

„(Patologas – ELTA) preliminariai nustatė, kad viena iš žuvusių aukų, panašu, patyrė žaizdą, atitinkančią šautinę žaizdą“, – sakė Didžiojo Mančesterio policijos viršininkas Stephenas Watsonas.
„Medikai taip pat pranešė, kad viena iš trijų ligoninėje gydomų aukų taip pat patyrė šautinę žaizdą, kuri, laimei, nekelia pavojaus gyvybei“, – sakė jis.
Policijos viršininkas pridūrė, kad policijos nušautas įtariamasis, manoma, nebuvo ginkluotas.
„Šiuo metu manoma, kad įtariamasis Jihadas Al-Shamie neturėjo šaunamojo ginklo, o vieninteliai šūviai buvo paleisti (Didžiojo Mančesterio policijos – ELTA) įgaliotų ginkluotų pareigūnų, kurie stengėsi užkirsti kelią nusikaltėliui patekti į sinagogą, kad jis nepadarytų dar didesnės žalos mūsų žydų bendruomenei“, – pridūrė S. Watsonas.
Kaip anksčiau rašė ELTA, britų policija penktadienį paviešino dviejų vyrų, žuvusių per teroristinį išpuolį prie Mančesterio sinagogos, vardus. Didžiojo Mančesterio policija pranešė, kad 53-ejų Adrianas Daulby ir 66-erių Melvinas Cravitzas žuvo, kai Jihadas Al-Shamie ketvirtadienį automobiliu rėžęsi į žmonių grupę prie sinagogos Hitono parke ir dūrė peiliu vienam vyrui.
