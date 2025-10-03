 Vieną iš žuvusiųjų per išpuolį prie sinagogos Mančesteryje galėjo nušauti policija

Vieną iš žuvusiųjų per išpuolį prie sinagogos Mančesteryje galėjo nušauti policija

2025-10-03 14:26
Marius Jakštas (ELTA)

Didžiosios Britanijos policija penktadienį pranešė, kad vienas iš dviejų vyrų, žuvusių per išpuolį prie Mančesterio sinagogos, galėjo būti nušautas policijos pareigūnų, o ligoninėje gydoma auka „taip pat patyrė šautinę žaizdą“.

Vieną iš žuvusiųjų per išpuolį prie sinagogos Mančesteryje galėjo nušauti policija
Vieną iš žuvusiųjų per išpuolį prie sinagogos Mančesteryje galėjo nušauti policija / Scanpix nuotr.

„(Patologas – ELTA) preliminariai nustatė, kad viena iš žuvusių aukų, panašu, patyrė žaizdą, atitinkančią šautinę žaizdą“, –  sakė Didžiojo Mančesterio policijos viršininkas Stephenas Watsonas.

„Medikai taip pat pranešė, kad viena iš trijų ligoninėje gydomų aukų taip pat patyrė šautinę žaizdą, kuri, laimei, nekelia pavojaus gyvybei“, – sakė jis.

Policijos viršininkas pridūrė, kad policijos nušautas įtariamasis, manoma, nebuvo ginkluotas.

„Šiuo metu manoma, kad įtariamasis Jihadas Al-Shamie neturėjo šaunamojo ginklo, o vieninteliai šūviai buvo paleisti (Didžiojo Mančesterio policijos – ELTA) įgaliotų ginkluotų pareigūnų, kurie stengėsi užkirsti kelią nusikaltėliui patekti į sinagogą, kad jis nepadarytų dar didesnės žalos mūsų žydų bendruomenei“, – pridūrė S. Watsonas.

Kaip anksčiau rašė ELTA, britų policija penktadienį paviešino dviejų vyrų, žuvusių per teroristinį išpuolį prie Mančesterio sinagogos, vardus. Didžiojo Mančesterio policija pranešė, kad 53-ejų Adrianas Daulby ir 66-erių Melvinas Cravitzas žuvo, kai Jihadas Al-Shamie ketvirtadienį automobiliu rėžęsi į žmonių grupę prie sinagogos Hitono parke ir dūrė peiliu vienam vyrui.

Šiame straipsnyje:
išpuolis Mančesteryje
aukos
policija
sinagoga

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų