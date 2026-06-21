Vidurio Europoje siaučia audros, kyla potvyniai: Lenkijoje į moterį trenkė žaibas

Kaip pranešė naujienų svetainė „Onet.pl“, po šeštadienį Jakušycų kaime prie Čekijos sienos įvykusio incidento moteriai sustojo širdis ir ji su sunkiais sužalojimais buvo nugabenta į ligoninę. Pranešama, kad jos būklė yra stabili.
Tuo tarpu užtvindyti keliai sukėlė didelių eismo sutrikimų už maždaug 120 kilometrų į šiaurės rytus esančiame Vroclavo mieste.
Kaip praneša naujienų svetainė „TVO Info“, dėl lietaus teko gerokai atidėti populiarųjį automobilių sporto renginį „Speedway Grand Prix of Poland“, vykstantį miesto Olimpiniame stadione, mat dalis trasos ir techninio aptarnavimo zonų buvo užtvindyta.
Kaimyninėje Čekijoje šeštadienį temperatūra pakilo iki 36 laipsnių Celsijaus, o po to prasidėjo smarkios audros ir lietus.
Iki šeštadienio vakaro daugiau nei 700 kartų buvo iškviestos ugniagesių pajėgos, o nuvirtę medžiai užblokavo geležinkelio bėgius ir kelius, namų rūsius užtvindė vanduo.
Už maždaug 60 kilometrų į pietvakarius nuo Prahos esančiame Pribramo mieste ugniagesiai valtimi išgelbėjo du žmones, kuriuos potvynis buvo įkalinęs jų vasarnamyje.
Prognozuota, kad sekmadienį audros užgrius ir kaimyninę Slovakiją, kur valdžios institucijos ir meteorologai įspėjo, kad temperatūra gali pakilti iki 35 laipsnių.
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