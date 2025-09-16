Varšuvoje sulaikyti du Baltarusijos piliečiai, skraidinę droną virš prezidento rezidencijos

Belvederio rūmuose, kur reziduoja prezidentas, dirbantys du Lenkijos valstybės apsaugos tarnybos darbuotojai pastebėjo virš pastato skrendantį droną ir ėmėsi veiksmų, kurie leido sulaikyti jo operatorius, du Baltarusijos piliečius, sakė pulkininkas Boguslawas Piorkowskis (Boguslavas Piorkovskis).
Lenkija palaiko aukštą parengtį po to, kai praėjusią savaitę keli Rusijos dronai pažeidė šalies oro erdvę; Europos pareigūnai tai pavadino sąmoninga provokacija, dėl kurios NATO nusiuntė naikintuvus dronus numušti.
B. Piorkowskis sakė, kad pirmadienio vakarą virš Varšuvos skridęs dronas nebuvo numuštas, o nusileido, kai pareigūnai sulaikė operatorius.
„Atrodo, kad tai nėra kažkas, kas atskrido iš užsienio, o veikiau paleistas vietoje“, – televizijai TVN 24 sakė Lenkijos fondų ir regioninės politikos ministrė Katarzyna Pelczynska-Nalecz (Katažina Pelčinska-Nalenč), patardama neskubėti daryti išvadų ir nesieti jo su praėjusios savaitės dronų incidentu.
Naujausi komentarai