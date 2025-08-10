 Vakarų Turkiją supurtė žemės drebėjimas

Vakarų Turkiją supurtė žemės drebėjimas

2025-08-10 20:55
BNS inf.

Turkijos vakaruose esančiame Sindirgi sekmadienį įvyko 6,1 balo žemės drebėjimas, pranešė šalies Nelaimių valdymo agentūra (AFAD).

Vakarų Turkiją supurtė žemės drebėjimas
Vakarų Turkiją supurtė žemės drebėjimas / Scanpix nuotr.

Anot pareigūnų, drebėjimas buvo juntamas keliuose šalies vakaruose esančiuose miestuose, įskaitant Stambulą ir turistų pamėgtą Izmirą.

Pasak AFAD, žemės drebėjimas įvyko 19.53 val. vietos (ir Lietuvos) laiku.

Agentūra pranešė, kad po žemės drebėjimo įvyko keli pakartotiniai smūgiai, įskaitant 4,6 balo drebėjimą, ir paragino piliečius neiti į apgriautus pastatus.

Anot Turkijos žiniasklaidos, po žemės drebėjimo Balikesyro provincijoje sugriuvo keli pastatai.

Institucijos kol kas nepateikė informacijos apie galimus nuostolius ar aukas.

Šiame straipsnyje:
Turkija
žemės drebėjimas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų