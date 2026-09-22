„Vaikų kovos klubas“: darželyje – nepaaiškinamas auklėtojos poelgis

Heather ir Richardo Harrisų teigimu, Fort Vorto mieste įsikūrusi įstaiga „Arka Montessori Academy of Risinger“ neapsaugojo jų sūnaus. Incidentas įvyko balandžio 27 d., kai keturmetis, ieškinyje įvardijamas tik kaip UH, buvo perkeltas į bendrą popietinę klasę.
„Ši įstaiga priminė vaikų kovų klubą, – „WFAA-TV“ sakė šeimos advokatas Russellas Buttonas. – Tas, kas turėjo vaiką apsaugoti, mėtė jį kaip skudurinę lėlę.“
Įvykių seka
Rugsėjo 4 d. Tarrant apygardos teismui pateiktame ieškinyje minimas vaizdo įrašas, kuriame užfiksuota išsami įvykių seka, rašo „Fox 4 News“.
UH dienos pabaigoje, 16.30 val., rytinės pamainos auklėtojams baigus darbą, buvo perkeltas į mokytojos Jacqueline De Lunos klasę.
Šioje klasėje prie UH priėjo kitas berniukas ir trenkė jam į nugarą, dėl ko abu berniukai tada trumpam susigrūmė vos už kelių žingsnių nuo mokytojos, kuri nieko nepastebėjo.
Galiausiai J. De Luna atsisuko, atskyrė berniukus ir paėmė vieną iš jų – kitos auklėtojos Chynios Johnson sūnų. Tada į kambarį įėjo pati Ch. Johnson, kad kolegė galėtų nueiti į tualetą.
Ch. Johnson sūnus tada parodė pirštu į keturmetį ir pastūmė jį į krūtinę. UH pakėlus rankas, Ch. Johnson sugriebė jį ir papurtė.
Ch. Johnson pasiklabėjusi su savo sūnumi, pasitraukė į šalį, kad šis galėtų antrą kartą pulti UH, dėl to Ch. Johnson sūnus pargriuvo ant žemės. Tada auklėtoja vėl sugriebė UH už abiejų rankų, papurtė ir kažką rėkė jam į veidą.
J. De Lunai sugrįžus į klasę, Ch. Johnson paleido sūnų, vėl griebė UH už rankos, ragindama sūnų jį spardyti ir mušti. Laikydama keturmečio riešą, Ch. Johnson staigiu judesiu kirto jam per kojas, dėl ko 4-metis smarkiai tėškėsi ant grindų.
Visa tais vyko J. De Lunai stebint ir nesikišant.
„Iš jo ašarų ir veido supratau, kad kažkas nutiko“
Ieškinyje teigiama, kad ant UH rankų atsirado sumušimai ir įbrėžimai, jis taip pat patyrė galvos ir nugaros skausmus. Jo tėvai taip pat teigė, kad nuo to laiko sūnus ėmė jausti nerimą, tapo itin prisirišęs ir linkęs į emocinius protrūkius, todėl galiausiai nustojo lankyti darželį.
UH mama pasakojo, kad tą dieną atvykusi į vaikų darželį, ji iš karto pajuto, kad kažkas negerai.
„Iš jo ašarų ir veido supratau, kad kažkas nutiko, ir tą akimirką pasakiau: „Man reikia pamatyti kamerų įrašus“, – „WFAA-TV“ sakė H. Harris.
Berniuko tėtis R. Harrisas teigė pasibaisėjęs filmuota medžiaga.
Ieškinyje teigiama, kad J. De Luna vėliau tyrėjams papasakojo, jog Ch. Johnson nurodė savo sūnui spardyti UH ir bandė priversti jį mušti vaiką.
Darbuotojų pareiškimai rodo, kad Ch. Johnson prieš balandžio mėnesio incidentą anksčiau šaukė ant vaikų ir agresyviai su jais elgėsi.
Ieškovai reikalauja daugiau nei 1 milijono dolerių piniginės kompensacijos.
Jokių baudžiamųjų kaltinimų nepateikta. Pasak darželio, konflikte dalyvavusi auklėtoja įstaigoje nebedirba.
Naujausi komentarai