Ukrainos pareigūnai ragina Chersono gyventojus išvykti

„Dar kartą kreipiuosi į Chersono gyventojus, ypač šeimas su vaikais ir pagyvenusius žmones: jei turite galimybę (...), prašau, išvykite“, – „Telegram“ platformoje parašė srities gubernatorius Oleksandras Prokudinas.
O. Prokudinas teigė, kad Chersone, kuriame prieš prasidedant Rusijos invazijai 2022 metų vasarį gyveno apie 280 tūkst. gyventojų, susiklostė „ypač sudėtinga saugumo situacija“.
„Priešas kasdien intensyvina išpuolius prieš regiono kritinę infrastruktūrą“, – pridūrė jis.
„Praėjusią naktį Rusijos pajėgos vėl atakavo Chersono rajoninę šilumos jėgainę valdomomis bombomis (...) – objektas patyrė labai rimtą žalą. Chersonas gali likti be elektros ar šildymo ne valandoms ar dienoms, o ilgam laikui“, – pabrėžė gubernatorius.
„Šiuo metu jokiame mūsų šalies regione nėra galimybių sunaikinti tokio tipo dronų ar aviacinių bombų“, – nurodė jis.
Rusija ir Ukraina jau kelis mėnesius stiprina tolimojo nuotolio smūgius, vis dažniau taikydamosi į civilinę infrastruktūrą, pavyzdžiui, logistikos sandėlius, naftos ir uostų objektus.
Dėl to auga civilių aukų skaičius.
Praėjusią žiemą Rusijos kariuomenė ne kartą apšaudė Ukrainos elektrines, todėl milijonai žmonių paniro į šaltį ir tamsą.
Chersonas buvo kontroliuojamas Rusijos nuo 2022 metų kovo iki lapkričio. Rusijos pajėgos dabar yra kitoje su juo besiribojančios Dnipro upės pusėje ir reguliariai apšaudo miestą.
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