Ukrainos pajėgos Zaporižios srityje numušė Rusijos naikintuvą Su-34

Rusijos naikintuvas Su-34 buvo numuštas apie 4 val., kai vykdydamas teroristinius išpuolius Zaporižioje mėtė valdomas aviacines bombas, sakoma pranešime.
Anksčiau Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas patvirtino, kad Ukraina sudavė smūgius į du svarbius naftos perdirbimo objektus Rusijos Briansko ir Samaros srityse, sunaikino du Rusijos lėktuvus Kačos aviacijos bazėje laikinai okupuotame Kryme.
Bombonešis Su-34 – viršgarsinis taktinis naikintuvas – buvo sukurtas sovietmečiu, tačiau jo serijinė gamyba pradėta tik nuo 2006 metų. Iki šiol pagaminta apie 150 šių lėktuvų.
Sklendžiančios bombos yra vienas iš pagrindinių Rusijos ginklų, svarbi taktinė priemonė, Rusijos pajėgų naudojama prieš Ukrainos gynybos linijas. Tačiau šias bombas rusai dažnai numeta ir į miestus užnugaryje, netoli fronto.
Bombas galima numesti iš kelių kilometrų atstumo, todėl lėktuvai oro gynybai yra beveik nepasiekiami.
Zaporižia Ukrainos pietuose ir Charkivas šiaurės rytuose yra miestai, smarkiai nukentėję nuo sklendžiančių bombų per Rusijos invaziją, trunkančią daugiau nei trejus su puse metų.