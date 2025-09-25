Vance'as: Trumpas „neįtikėtinai nekantrauja“ dėl Rusijos

Antradienį Jungtinėse Tautose (JT) D. Trumpas netikėtai pareiškė, kad Ukraina galėtų ne tik atgauti visą teritoriją, kurią kariniu būdu užgrobė Rusija, bet ir gauti dar daugiau.
"(D. Trumpas) nemano, jog jie daro pakankamai, kad karas baigtųsi (...). Jei rusai atsisakys geranoriškai derėtis, manau, kad tai bus labai, labai blogai jų šaliai“, – sakė J. D. Vance'as Šiaurės Karolinoje.
Trečiadienį Niujorke įvykusiame susitikime JAV valstybės sekretorius Marco Rubio susiginčijo su Rusijos kolega, ragindamas Maskvą nutraukti žudynes ir „imtis reikšmingų veiksmų siekiant ilgalaikio sprendimo“.
Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas atsikirsdamas „pabrėžė, kad Kyjivo ir kai kurių Europos sostinių skatinami planai, kuriais siekiama pratęsti konfliktą, yra nepriimtini“, teigiama Rusijos pateiktame jų pokalbio protokole.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pagyrė D. Trumpą po netikėto JAV prezidento pasisakymo prieš Rusiją, tačiau įspėjo, kad NATO viena negali užtikrinti šalies saugumo.
„Kadangi tarptautinės institucijos yra per silpnos, ši beprotybė tęsiasi. Netgi priklausymas ilgalaikiam kariniam aljansui automatiškai nereiškia, kad esi saugus“, – JT Generalinėje Asamblėjoje teigė jis.
V. Zelenskis sakė, kad jo susitikimas su D. Trumpu buvo geras. JAV lyderis yra atmetęs Kyjivo narystę NATO, o vasarį susitikime Baltuosiuose rūmuose užgauliojo Ukrainos lyderį, tačiau vėliau jų santykiai sušilo.
„Be abejo, darome viską, kad Europa iš tiesų padėtų, ir, žinoma, pasikliaujame Jungtinėmis Valstijomis“, – sakė ukrainiečių prezidentas.
Antradienį D. Trumpo pareiškimas, kad Kyjivas galėtų laimėti su Europos Sąjungos ir NATO parama, buvo neįprastas poslinkis po ilgus mėnesius trukusių pareiškimų, kad Ukraina neatgaus Rusijos užimtų teritorijų.
D. Trumpas pareiškė, kad Ukraina gali susigrąžinti visą savo teritoriją ir nedaugžodžiaudamas užsiminė, kad Kyjivas „galbūt galėtų net žengti dar toliau!“.
Keliomis savaitėmis anksčiau Aliaskoje JAV vadovas priėmė Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną.