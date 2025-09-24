Gabrielius Landsbergis: prieš mus atsiveria visiškai kitoks vaizdas

„Nemanau, kad (rusai – ELTA) sugeba gerai išlaikyti savo pačių teritoriją. Šalis nebuvo valdoma pagal jokius Didžiajam aštuonetui artimus standartus. Bet manau, kad Putino galvoje, kaip ir Jekaterinos II, yra ambicija užtikrinti sienų saugumą jas plečiant. Kaip užkirsti kelią savo šalies žlugimui? Iš esmės ją tiesiog padidini, ar ne? Taip paslepiamos vidaus problemos. Tai galėtų būti viena priežasčių (plėsti teritorijas – ELTA)“, – aptardamas Baltijos šalių nuotaikas po to, kai Lenkijos oro erdvę pažeidė rusų dronai, sakė G. Landsbergis.
„Kita priežastis, manau, yra ta, kad pasaulio autokratai jaučia, kad Vakarai jau atsitraukę: viskas tikrai nėra taip, kaip buvo 2008 m. ar 2001 m., kai prasidėjo karas su terorizmu ir Vakarų galia buvo matoma visur, kur tik pažvelgsi. Dabar prieš mus atsiveria visiškai kitoks vaizdas. Tad įsivaizduokite, jei Putinas mano, kad Gorbačiovas padarė klaidų, išardydamas Sovietų Sąjungą – iš esmės pralaimėdamas Šaltąjį karą. O jei Putinas, net ir būdamas gana silpnoje padėtyje, nes jam buvo padalytos gana prastos kortos, galėtų tai pakeisti? Sugriauti NATO, jei jis užpultų mažą šalį, kurios sąjungininkai iš tikrųjų negina? Tada kyla klausimas: ar po viso to dar apskritai turėsime Aljansą?“ – pridūrė jis.
Tada kyla klausimas: ar po viso to dar apskritai turėsime Aljansą?
Pasak jo, V. Putino tikslas būtų ne kovoti su NATO, bet parodyti, kad NATO iš tikrųjų neegzistuoja.
„Žmonės sako: nėra jokios galimybės, kad Putinas laimėtų prieš NATO. Ir tai tiesa. Bet jis to neplanuoja daryti. Jis dalyvautų tik tokiame kare, kurį galėtų laimėti iš anksto. Tiesiog hipotetinis klausimas: jei įvyktų įsiveržimas, puolimas, ko Putinas galėtų tikėtis? Amerikos Šeštosios flotilės atvykimo į Baltijos šalis? Ar skambučio su kvietimu susitikti Aliaskoje? Ir jei jis laukia kvietimo susitikti Aliaskoje, tai yra paskata jam bandyti pasiekti savo tikslų“, – Baltijos šalių situaciją apibendrino G. Landsbergis.
ELTA primena, kad penktadienį, rugsėjo 19 d., trys Rusijos naikintuvai MiG-31virš Suomijos įlankos pažeidė Estijos oro erdvę, paskelbė Talinas, tokiu savo pranešimu sukeldamas Europos Sąjungos ir NATO nusiskundimus dėl naujos pavojingos provokacijos. NATO šį antradienį įspėjo Rusiją, kad „eskalacinio pobūdžio“ oro erdvės pažeidimai ties rytinu flangu „privalo liautis“. Aljansas Kremlių taip pat perspėjo panaudosiantis „visas būtinas karines ir nekarines priemones“ grėsmėms atremti.