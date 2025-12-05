 Ukraina: Kupjansko gynyba stabili, rusai pervertina savo jėgas

2025-12-05 16:12
Lina Linkevičiūtė (ELTA)

Padėtis Ukrainos Charkivo srities Kupjansko rajone yra optimistiškesnė, nei kituose sektoriuose, nes Rusijos pajėgos skubėjo pulti, pervertino savo pajėgumus ir patiria nuostolių miesto rajonuose, per televizijos transliaciją pranešė Ukrainos Jungtinių pajėgų darbo grupės ryšių departamento vadovas Viktoras Tregubovas.

Ukraina: Kupjansko gynyba stabili, rusai pervertina savo jėgas / Ukrainos kariuomenės nuotr.

„Priešingai, padėtis ten (Kupjanske) yra optimistiškesnė, nes rusai labai skubėjo ir smarkiai pervertino savo jėgą“, – pažymėjo V. Tregubovas ir taip pat nurodė, kad rusai tada bandė pritaikyti realybę prie savo pareiškimų, o tai tik pablogino padėtį.

„Rusų yra šiauriniuose miesto rajonuose, o ten jie likviduojami Ukrainos bepiločiais orlaiviais ir atsakomosiomis priemonėmis“, – pabrėžė V. Tregubovas.

Pasak jo, rusai bando didinti spaudimą kitose kryptyse.

„Rusai vienu metu bando veržtis į vakarinę miesto dalį ir apeiti miestą iš pietų bei daryti spaudimą Kupjansko-Vuzlovyj rajone, stumdami Ukrainos pajėgas iš kairiojo Oskilo kranto“, – kalbėjo V. Tregubovas.

Kaip jau skelbė agentūra „Ukrinform“, per pastarąją parą tarp Ukrainos gynybos pajėgų ir Rusijos karių įvyko 167 koviniai susirėmimai; rusai intensyviausiai puola Pokrovsko sektoriuje.

Šiame straipsnyje:
karas Ukrainoje
Rytų frontas
Kupjanskas

