Ukrainos oro gynyba numušė 409 Rusijos dronus

Nuo šeštadienio, rugsėjo 12 d., 18 val. rusai puolė Ukrainą 453 smogiamaisiais dronais, įskaitant reaktyvinius „Shahed“ dronus, „Gerbera“ bepiločius, „Parodija“ imitacines skraidykles ir S8000 „Banderol“ raketinius dronus, kurie buvo paleisti iš Oriolo, Kursko ir Primorsko Achtarsko rajonų Rusijoje, laikinai okupuoto Hvardijskės kaimo Kryme ir Azovo jūros vandenų.
Oro ataką atrėmė Ukrainos gynybos pajėgų lėktuvai, priešlėktuvinių raketų pajėgos, elektroninės karybos ir nepilotuojamų sistemų daliniai bei mobiliosios ugnies grupės. Preliminariais duomenimis, iki sekmadienio, rugsėjo 13 d., 8 val. oro gynybos pajėgos numušė arba nuslopino 405 dronus ir keturis S8000 „Banderol“ raketinius dronus.
13-oje vietų fiksuoti raketų ir smogiamųjų dronų smūgiai, o septyniose vietose krito numuštų taikinių nuolaužos.