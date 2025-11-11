„Zaporižios srityje, ypač Oleksandrivkos ir Huliaipolės sektoriuose, jau kelias dienas vyksta intensyvūs mūšiai. Priešas naudoja visus įmanomus ginklus, kad išstumtų Ukrainos ginkluotąsias pajėgas iš jų pozicijų. Praėjusiomis dienomis čia pranešta apie daugiau kaip šimtą susirėmimų. Dėl suintensyvėjusių atakų, daugybės bandymų įsiskverbti ir masinių apšaudymų iš artilerijos bei beveik visų slėptuvių ir įtvirtinimų sunaikinimo Ukrainos daliniai turėjo pasitraukti iš savo pozicijų prie Novouspenskės. Novės, Ochotnyčės, Uspenivkos ir Novomykolajivkos, kad apsaugotų karių gyvybes“, – teigiama pranešime.
Ukrainos kariai užleido dalį pozicijų Zaporižios srityje
2025-11-11 17:17
Rusijos pajėgos suintensyvino savo puolimą Zaporižios srityje, ypač prie Oleksandrivkos ir Huliaipolės. Siekiant apsaugoti karių gyvybes, ukrainiečių daliniai buvo priversti pasitraukti iš savo pozicijų prie penkių kaimų. Tai pranešė operatyvinės grupės „Pietūs“ spaudos tarnyba.
Ukrainos kariai užleido dalį pozicijų Zaporižios srityje / Ukrainos kariuomenės nuotr.