Ukrainoje – beveik 12 tūkst. naujų COVID-19 atvejų, 159 pacientai mirė

Ukrainoje per pastarąją parą patvirtinti 11 968 nauji koronavirusinės infekcijos COVID-19 atvejai ir mirė 159 anksčiau užsikrėtę pacientai, antradienį pranešė sveikatos apsaugos ministras Maksymas Stepanovas.

Ankstesnę dieną šalyje buvo nustatyti 9 832 užsikrėtimo koronavirusu atvejai, o sekmadienį jų buvo 10 681.

Iki antradienio ryto Ukrainoje bendras patvirtintų koronavirusinės infekcijos atvejų skaičius išaugo iki 557 657, iš jų 10 681 baigėsi pacientų mirtimi.

Be to, šalyje persirgę COVID-19 pasveiko 250 983 žmonės, iš jų 6 786 – per pastarąją parą, nurodė M. Stepanovas.

Tarp naujai patvirtintų užsikrėtimo koronavirusu atvejų liga buvo patvirtinta 516 vaikų ir 565 medicinos darbuotojams. Be to, per parą hospitalizuota 1 610 COVID-19 pacientų.

Per pastarąją parą daugiausiai naujų COVID-19 atvejų užfiksuota sostinėje Kijeve (1 143), taip pat Dnipropetrovsko (808), Odesos (761), Čerkasų (755) ir Zaporižios (734) srityse.

