Ukrainiečiai atakavo taikinius Kryme

Socialinėje platformoje „Telegram“ tai patvirtino Krymo naujienų portalas „Crimean Wind“.
„Dega Taurijos šiluminė elektrinė“, – paskelbė portalas.
Be to, pranešama apie gaisrus dujų skirstymo stotyse prie Lochivkos ir Žuravlivkos kaimų.
Taip pat paskelbta apie gaisrą bendrovės TES naftos ir dujų saugykloje prie Bachčisarajaus.
Gaisrai užfiksuoti ir prie Heničesko tilto, Arabato nerijoje, ir geležinkelyje įvažiuojant į Kryme esančią gamyklą „Titan“, Armianske.
Sprogimai buvo girdimi ir Simferopolyje, Perevalnėje, Sevastopolyje ir Perekope.
Užvakar Ukrainos bepiločių sistemų pajėgos smogė Hlibivskės požeminei dujų saugyklai ir keliems kitiems taikiniams Krymo pusiasalyje bei taikiniams Donecko, Luhansko ir Zaporižios srityse.