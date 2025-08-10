Ukraina teigia iš Rusijos karių atkovojusi kaimą Sumų srityje

Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas socialiniame tinkle „Telegram“ nurodė, kad ukrainiečių kariai išstūmė Rusijos pajėgas iš Bezsalivkos kaimo Sumų srityje.
Pranešama, kad kovose žuvo 18 Rusijos karių.
Kaimas yra prie fronto linijos Ukrainos šiaurėje, maždaug už 20 km į vakarus nuo pagrindinių mūšio vietų.
Sumai ribojasi su Rusijos Kursko sritimi, kur Ukrainos pajėgos pernai surengė sausumos puolimą, kurį Maskva, padedama Šiaurės Korėjos pajėgų, atrėmė tik po kelių mėnesių.
Kyjivas teigia, kad Rusija, kuri įsiveržė į Ukrainą daugiau nei prieš trejus metus, dabar yra sutelkusi 50 tūkst. karių, kurių tikslas – įžengti gilyn į Sumų sritį.
Rusijos pajėgos nuolat žengia į priekį palei ilgą fronto liniją Ukrainoje, tačiau joms tai nemažai kainuoja.