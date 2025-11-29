„Dėl šio išpuolio ryte be elektros liko daugiau nei 500 tūkst. vartotojų Kyjive, daugiau nei 100 tūkst. Kyjivo srityje ir beveik 8 tūkst. Charkivo srityje“, – nurodė ministerija.
Ukraina: po Rusijos atakos be elektros liko daugiau nei 600 tūkst. žmonių
2025-11-29 12:52
Ukrainos energetikos ministerija šeštadienį nurodė, kad po Rusijos surengtų raketų ir dronų atakų be elektros liko daugiau nei 600 tūkst. žmonių.
Ukraina: po Rusijos atakos be elektros liko daugiau nei 600 tūkst. žmonių / AFP nuotr.
