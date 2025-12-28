Rusai surengė didelę ataką prieš Chersono kritinę infrastruktūrą, dalis miesto liko be elektros

Apie tai socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Chersono karinės administracijos vadovas Jaroslavas Šanko.
„Rusijos teroristai vėl sudavė masinį smūgį miestui iš daugkartinio paleidimo raketų sistemų. Gyvenamieji rajonai ir ypatingos svarbos infrastruktūros objektai buvo apimti liepsnų. Šiuo metu tiksliname informaciją apie aukas“, – rašė jis.
Pranešama, kad dėl priešo atakos dalis miesto liko be elektros.
Ekspertai vertina energetikos infrastruktūrai padarytos žalos dydį ir pradės skubius remonto darbus, atsižvelgdami į saugumo situaciją, teigiama įraše.
Kaip pranešė „Ukrinform“, vakar Chersono srityje per priešo apšaudymą buvo apgadinti gyvenamieji namai, buvo sužeisti du žmonės.