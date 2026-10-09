Ukraina kovą su Rusija perkelia ir į karštąsias Sahelio dykumas

Malis, Nigeris ir Burkina Fasas, kuriuos valdo nuo buvusios kolonijinės valdovės Prancūzijos nusigręžusios ir su Rusija suartėjusios karinės chuntos, į tai sureagavo nutraukdami diplomatinius santykius su Kyjivu.
Šios šalys kaltina Ukrainą tiekiant ginklus Azavado išlaisvinimo frontui (FLA) – daugiausia iš tuaregų sudarytai ginkluotai separatistų grupuotei, palaikančiai neformalius sąjunginius ryšius su „Al Qaeda“ padaliniu Sahelyje – Islamo ir musulmonų paramos grupe (JNIM).
„Afrikoje ir Sahelyje Ukraina atvirai ir nedviprasmiškai remia teroristines ir kitas mafijos pobūdžio grupuotes, siekdama pakirsti mūsų šalies teritorinį vientisumą“, – rugsėjį Jungtinėse Tautose (JT) pareiškė Malio užsienio reikalų ministras Abdoulaye Diopas.
Nigerio ministras pirmininkas Ali Mahamane Lamine Zeine apkaltino Prancūziją ir Ukrainą vadovaujant ginkluotoms parankinių grupuotėms, kurios prie šalies šiaurės rytinių sienų rengia išpuolius prieš karinius objektus ir naftos infrastruktūrą.
Ukrainos užsienio reikalų ministerija į naujienų agentūros AFP prašymą pakomentuoti šiuos kaltinimus kol kas neatsakė.
Tokie kaltinimai pasirodė po to, kai socialiniame tinkle „X“ pasirodė buvusio Ukrainos žvalgybos vadovo Kyrylos Budanovo, sausį tapusio prezidento Volodymyro Zelenskio administracijos vadovu, įrašai, kuriuose jis užsiminė apie Ukrainos agentus Afrikos Sahelio regione.
„Nuo Rusijos iki Afrikos (...) Centrinė žvalgybos valdyba visomis priemonėmis gina Ukrainos interesus visame pasaulyje, (...) karštose dykumų smiltyse ir stingdančiame Antarktidos sniege“, – rugsėjo 7 d. rašė K. Budanovas.
Prie įrašo buvo pridėta nuotrauka, kurioje matyti keturi baltaodžiai vyrai užtušuotais veidais ir ginkluoti, turbanus dėvintys vyrai pikapuose dykumoje.
Po penkių dienų CNN pranešė, kad Ukrainos karinės žvalgybos pareigūnai patvirtino, jog Sahelyje veikiantys dronų operatoriai mokė FLA kovotojus ir teikė jiems paramą.
Mokymai
Ginkluotos grupuotės žvalgybai ir smūgiams vis dažniau naudoja nebrangias nuotoliniu būdu valdomas technologijas. Tokiai taktikai įtakos galėjo turėti karas Ukrainoje.
Tačiau dėl konkretaus ukrainiečių veiklos pobūdžio Užsachario Afrikoje esama prieštaringų duomenų.
Vienas FLA šaltinis naujienų agentūrai AFP sakė, kad Malio separatistai palaiko ryšius su ukrainiečiais.
„Visus kovinius veiksmus per pastaruosius kelis mėnesius vykdė FLA ir JNIM“, – pabrėžė šaltinis.
Jis neigė, kad Kyjivas teikia logistinę, materialinę ar žvalgybinę paramą, o K. Budanovo paskelbtas nuotraukas pavadino tik Ukrainos propaganda.
Vis dėlto, pasak šaltinio, Kyjivas yra surengęs mokymų.
Jo teigimu, 2023 m. trys ar keturi ukrainiečiai atvyko į Malio šiaurę mokyti dalies FLA kovotojų, o keli grupuotės nariai Ukrainoje baigė intensyvius 30 dienų trukmės mokymus, kaip naudoti FPV (pirmojo asmens vaizdo) dronus.
Kitas FLA šaltinis sakė, kad mokymai Malio šiaurėje vyko netoli sienos su Mauritanija. Pasak jo, K. Budanovo paskelbtos nuotraukos yra arba iš to laikotarpio, arba buvo darytos Sirijoje.
Mauritanija
Vienas regione dirbantis diplomatas, prašęs neskelbti jo vardo ir pavardės, teigė, kad ukrainiečiai neabejotinai veikia Malio šiaurėje, kur juda po regioną ir bendradarbiauja su tuaregų sukilėliais.
Pasak diplomato, siena su Mauritanija yra pagrindinis ukrainiečių ir FLA ryšių bei mainų punktas, o separatistų naudojami dronai atkeliauja iš Ukrainos.
„Neatsitiktinai Kyjivas 2024 m. atidarė ambasadą Nuakšote, turint omenyje, kad Mauritanija yra FLA vadų užnugario bazė“, – sakė diplomatas.
Diplomato teigimu, FLA nuolat neigia arba menkina pranešimus apie Ukrainos pagalbą, kad nesukeltų problemų Mauritanijos valdžiai.
Lapkritį JAV analitinio centro „Carnegie Endowment for International Peace“ paskelbtame tyrime nurodyta, kad Kyjivas dronus separatistams tiekia nuo 2024 m. pradžios.
Tų metų liepą Ukrainos karinės žvalgybos pareigūnas Andrijus Jusovas užsiminė, kad Kyjivas suteikė informacijos FLA ir JNIM kovotojams, surengusiems išpuolį Malio šiaurėje, per kurį žuvo dešimtys Rusijos samdinių ir Malio karių.
Pastaraisiais metais Ukraina atidarė kelias ambasadas Afrikoje, siekdama sustiprinti savo įtaką žemyne, kuriame Rusija yra plačiai įsitvirtinusi.
Kovą Ukraina pristatė pirmąją savo įtakos Afrikoje stiprinimo strategiją, o rugpjūtį V. Zelenskis paragino šalies ambasadorius ypatingą dėmesį skirti tam tikriems Afrikos regionams, įskaitant Sahelį.
Naujausi komentarai