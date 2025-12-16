Tyrimas: gamtinės katastrofos šiemet pridarė mažiau nusotolių

Sumažėjimas fiksuojamas nepaisant Los Andželo gamtinių gaisrų padarytų nuostolių.
Gamtinių katastrofų padaryti nuostoliai, kuriuos turėjo atlyginti draudimo kompanijos, vertinami 107 mlrd. dolerių (91 mlrd. eurų) – tai 24 proc. mažiau nei ankstesniais metais, nurodo Ciuriche įsikūrusi „Swiss Re“.
Sumažėjimas aiškinamas daug švelnesniu uraganų sezonu šiaurinėje Atlanto dalyje palyginti su 2024 metais, nurodė kompanija.
Pirmą kartą per 10 metų nė vienas šių uraganų nepasiekė JAV pakrančių ir tai paaiškina, kodėl šios rizikos lemiami nuostoliai, kuriuos turi atlyginti draudimo bendrovės, 2025 metais bus reikšmingai mažesni, sakoma „Swiss Re“ pareiškime.
Vis dėlto 2025-ieji yra šešti metai, kai apdraustieji gamtinių katastrofų padaromi nuostoliai turi viršyti 100 mlrd. dolerių (85 mlrd. eurų) ribą.
Per šiemetinį uraganų sezoną buvo 13 pavadinimus gavusių atogrąžų audrų, įskaitant tris 5-os kategorijos uraganus: „Erin“, „Humberto“ ir „Melissa“.
Daugiausiai nuostolių padariusi šių metų audra yra uraganas „Melissa“, nusiaubęs Jamaiką ir paveikęs Haitį bei Kubą; jo padaryti nuostoliai, kuriuos turi apmokėti draudimo bendrovės, sudaro 2,5 mlrd. dolerių (2 mlrd. eurų), nurodo „Swiss Re“.
Šis uraganas, kurio gūsių greitis siekė 82,8 m per sek., sukėlė reikšmingų potvynių ir nuošliaužų. „Swiss Re“ pažymi, kad tai buvo vienas galingiausių sausumą pasiekusių uraganų per visą stebėjimų istoriją.
Tornadai ir Los Andželo gaisrai
Stiprios audros, kurias gali lydėti galingi vėjo gūsiai, kruša, viesulai ir potvyniai, išlieka svarbus ir nuolatinis nuostolius visame pasaulyje lemiantis veiksnys, nurodo „Swiss Re“.
2025 metais audrų padaryti nuostoliai, kuriuos turi apmokėti draudimo kompanijos, sudarė 50 mlrd. dolerių (42,5 mlrd. eurų). Kalbant apie audras, 2025-ieji yra treti brangiausi metai po 2023-iųjų ir 2024-ųjų, ypač dėl galingų tornadų Jungtinėse Valstijose kovo ir gegužės mėnesiais.
„Stebime pastovų nuostolių dėl stiprių konvekcinių audrų augimą“, – sakė „Swiss Re“ katastrofų rizikų valdymo vadovas Balzas Grollimundas.
„Urbanizacija rizikinguose rajonuose, kylanti turto vertė, didesni statybų kaštai ir tokie veiksniai kaip senstantys stogai, pavertė šias audras svarbia rizika draudikams, – sakė jis. – Kadangi pavieniai įvykiai retai sukelia didelius apdraustuosius nuostolius, draudikams labai svarbu atsižvelgti į kumuliacinį dažnų, nedidelius nuostolius lemiančių įvykių poveikį ir didėjančias turto vertes bei remonto kaštus.“
Bendrai kalbant, įvykiai Jungtinėse Valstijose sudaro 83 proc. viso pasaulio apdraustųjų stichinių nelaimių nuostolių.
Los Andželo gaisrai buvo brangiausiai atsiėjęs gamtinių gaisrų įvykis per visą istoriją – jų apdraustieji nuostoliai yra 40 mlrd. dolerių (34 mlrd. eurų).
„Sunaikinimo mastas atspindi meteorologinių veiksnių, tokių kaip užsitęsusios karštos, sausos sąlygos ir stiprūs vėjai, konvergenciją su didesniu nesaugumu“, – sakė „Swiss Re“, ypač atkreipdama dėmesį į tai, kad didelės vertės gyvenamieji rajonai plečiasi į rizikingų gamtinių teritorijų pakraščius.
Tuo metu Pietryčių Azijoje, konkrečiai Vietname, Tailande ir Indonezijoje, lapkritį buvo didelių potvynių – tiek kilusių patvinus upėms, tiek staigių potvynių po liūčių, tačiau „Swiss Re“ dar nepateikė šių įvykių padarytų nuostolių įvertinimo.
„Prevencijos, apsaugos ir pasirengimo stiprinimas yra būtinas siekiant apsaugoti gyvybes ir turtą“, – sakė „Swiss Re“ grupės vyriausiasis ekonomistas Jerome'as Jeanas Haegeli.
