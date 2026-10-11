 Turkijoje autobusui įsirėžus į sunkvežimį žuvo 11 žmonių

Turkijoje autobusui įsirėžus į sunkvežimį žuvo 11 žmonių

2026-10-11 14:41
BNS inf.

Vakarų Turkijoje sekmadienį autobusui atsitrenkus į sunkvežimį ir apvirtus, žuvo 11 žmonių, o dar 27 buvo sužeisti, pranešė pareigūnai.

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<span>Turkijoje autobusui įsirėžus į sunkvežimį žuvo 11 žmonių</span>
Turkijoje autobusui įsirėžus į sunkvežimį žuvo 11 žmonių / YASIN AKGUL / AFP nuotr.

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Avarija įvyko netoli įvažiavimo į greitkelį tarp Bursos ir pajūrio miesto Izmiro, socialiniame tinkle „X“ aukų skaičių nurodė vietos Manisos rajono gubernatoriaus biuras.

Į įvykio vietą skubiai išvyko gelbėjimo tarnybos, socialiniame tinkle „X“ nurodė Turkijos vidaus reikalų ministras Mustafa Ciftci (Mustafa Čiftčis).

„Atidžiai stebime padėtį ir koordinuojame veiksmus su visomis susijusiomis institucijomis“, – teigė M. Ciftci.

Naujienų agentūros DHA paskelbtoje nuotraukoje matyti prie apsauginių atitvarų apvirtęs tolimojo susisiekimo autobusas išdaužtu priekiniu stiklu.

Šiame straipsnyje:
Turkija
autobusas
avarija
žuvo žmonės
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