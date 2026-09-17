 Turkija siūlo saugios laivybos susitarimą Rusijai ir Ukrainai

Turkija siūlo saugios laivybos susitarimą Rusijai ir Ukrainai

2026-09-17 14:24
BNS inf.

Turkija nusiuntė Rusijai ir Ukrainai pasiūlymą, kuriuo siekiama nutraukti civilių laivų užpuldinėjimus Juodojoje jūroje, ketvirtadienį agentūrai AFP pranešė turkų diplomatas.

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<span>Turkija siūlo saugios laivybos susitarimą Rusijai ir Ukrainai</span>
Turkija siūlo saugios laivybos susitarimą Rusijai ir Ukrainai / Asociatyvi Pixabay nuotr.

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Tokių veiksmų imtasi po to, kai Juodojoje jūroje smarkiai išaugo išpuolių skaičius. Pramonės duomenys rodo, kad nuo birželio pabaigos nukentėjo mažiausiai 25 Turkijai priklausantys laivai.

„Pasidalijome memorandumų teksto projektu su rusais ir ukrainiečiais, kad rastume sprendimą dėl šių smūgių Juodojoje jūroje“, – teigė turkų diplomatas.

Jis sakė, kad šį pasiūlymą įkvėpė grūdų koridoriaus mechanizmas – 2022 metais tarpininkaujant Turkijai ir JT sudarytas susitarimas, leidžiantis saugiai eksportuoti Ukrainos grūdus per Juodąją jūrą be pavojaus būti užpultiems.

Nors Rusija po metų iš šio susitarimo pasitraukė, Ukraina sukūrė alternatyvų maršrutą laivybos keliu, besidriekiančiu palei Rumunijos ir Bulgarijos pakrantes.

„Tame mechanizme yra galbūt keturių ar penkių mylių tarpas, kur Ukrainos laivas turi palikti nacionalinius teritorinius vandenis ir plaukti tarptautiniuose vandenyse, o tai yra rizikinga dalis“, – paaiškino jis.

„Taigi, mūsų pasiūlymą taip pat įkvėpė ir tai“, – kalbėjo diplomatas.

Šiame straipsnyje:
karas Ukrainoje
Turkija
derybos
laivyba Juodojoje jūroje
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