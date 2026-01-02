 Trumpas: JAV gali padėti Irano protestuotojams

2026-01-02 10:28
BNS inf.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį pareiškė, kad Jungtinės Valstijos pasiruošusios veikti, jei Teheranas smurtaus prieš protestuotojus, pasirodžius pranešimams apie pirmąsias aukas, Iraną apėmus protestams dėl ekonominės padėties.

Trumpas: JAV gali padėti Irano protestuotojams / Scanpix nuotr.

„Jei Iranas šaudys ir smurtaus žudydamas taikius protestuotojus, kaip yra jam įprasta, Jungtinės Amerikos Valstijos ateis jiems į pagalbą“, – parašė D. Trumpas savo socialiniame tinkle „Truth Social“.

„Esame pasiruošę veikti“, – pridūrė jis.

