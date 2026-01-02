 Teherane po protestų sulaikyta 30 žmonių

Teherane po protestų sulaikyta 30 žmonių

2026-01-02 09:52
BNS inf.

Po kelias dienas trukusių protestų dėl blogėjančios ekonominės padėties Irano sostinėje buvo sulaikyta 30 žmonių, kaltinamų viešosios tvarkos pažeidimais, ketvirtadienį pranešė naujienų agentūra „Tasnim“.

Teherane po protestų sulaikyta 30 žmonių
Teherane po protestų sulaikyta 30 žmonių / Scanpix nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

„Po koordinuotos saugumo ir žvalgybos tarnybų operacijos vakar vakare buvo nustatyta ir sulaikyta 30 asmenų, kaltinamų viešosios tvarkos trikdymu vakariniame Teherano Malardo rajone“, – teigiama išplatintame pranešime.

Taip pat skelbiama, kad per saugumo pajėgų ir demonstrantų susirėmimus žuvo mažiausiai šeši žmonės.

Dėl didelių pragyvenimo išlaidų ir ekonominės stagnacijos kilusios protesto akcijos prasidėjo Teherane, kur parduotuvių savininkai streikavo dėl aukštų kainų ir ekonomikos sąstingio, tačiau vėliau išplito į kaimo vietoves.

Šie protestai žymi didžiausius neramumus Irane nuo 2022 metų, kai po Mahsos Amini mirties kilo masinis iraniečių nepasitenkinimas, nors dabartinės demonstracijos kol kas yra mažesnio masto.

Nacionalinė valiuta rialas smarkiai nuvertėjo, o tai padarė neigiamą poveikį šalies ekonomikai ir prisidėjo prie socialinės įtampos augimo.

Irano vyriausybė, baimindamasi tolesnio smurto eskalavimo, deda pastangas derėtis su protestuotojais dėl besitęsiančių neramumų.

Šiame straipsnyje:
protestai Irane
politinės represijos

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų