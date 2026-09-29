Trejų metų mergaitė viena išėjo ieškoti pagalbos: namuose laukė sukrečiantis radinys

Incidentas įvyko rugsėjo 25 d. Voterberio mieste. Apie Poplar gatvėje vieną pastebėtą mažametę policijai buvo pranešta apie 11 val.
Pareigūnai galiausiai nuvyko į šeimos namus Alder gatvėje ir ten rado negyvą mergaitės motiną.
Mergaitė išėjo ieškoti pagalbos
Policijos vadovas Fernando Spagnolo pirmadienį sakė, kad 34-erių S. Francis ne kartą skundėsi prasta sveikata.
Pasak jo, moters sesuo ir motina buvo išėjusios iš namų. S. Francis mirus, trejų metų mergaitė liko viena.
„Ji išėjo iš namų ieškoti pagalbos“, – sakė policijos vadovas.
Policija nurodė, kad požymių, jog vaikas būtų buvęs apleistas ar patyręs smurtą, nenustatyta.
Tiksli mirties priežastis dar nenustatyta
Vyriausiojo teismo medicinos eksperto biuro duomenimis, pirminiai S. Francis skrodimo rezultatai nebuvo galutiniai.
Norint nustatyti tikslią moters mirties priežastį ir pobūdį, reikalingi papildomi tyrimai bei tolesnis aplinkybių aiškinimasis.
Kaimynai matė daugybę pagalbos tarnybų
Pirmadienį kaimynai pasakojo apie gausias pagalbos tarnybų pajėgas, susirinkusias Poplar ir Alder gatvių sankryžoje.
Netoliese apsistojęs Timas Clarkas teigė matęs šešis policijos automobilius ir du greitosios pagalbos automobilius.
Kitoje gatvės pusėje gyvenanti Aum Borja sakė mačiusi, kaip iš namo buvo išneštas žmogus kūno maiše, tačiau tuo metu nežinojo, kas tai buvo.
Ji S. Francis artimai nepažinojo, tačiau pasakojo, kad kaimynė atrodė sveika ir visiškai normali.
„Mes tik pamojuodavome viena kitai. Daug nekalbėdavome“, – sakė A. Borja.
Kita kaimynė Christina Tabron situaciją pavadino „veriančia širdį“.
„Tai taip liūdna. Siaubinga“, – sakė ji.
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